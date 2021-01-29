رأس فرشاة واحدة لرعاية كاملة
لن تحتاج إلى أكثر من رأس الفرشاة المتكاملة A3 Premium للحصول على أسنان أنظف وأكثر بياضًا*** ولثّة صحية أكثر. يساهم رأس الفرشاة هذا في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، وتقليل البقع** بنسبة 100% ولثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعين فقط** إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس فرشاة واحدة لرعاية كاملة
لن تحتاج إلى أكثر من رأس الفرشاة المتكاملة A3 Premium للحصول على أسنان أنظف وأكثر بياضًا*** ولثّة صحية أكثر. يساهم رأس الفرشاة هذا في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، وتقليل البقع** بنسبة 100% ولثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعين فقط** إكتشف كلّ المميزات
رأس فرشاة واحدة لرعاية كاملة
لن تحتاج إلى أكثر من رأس الفرشاة المتكاملة A3 Premium للحصول على أسنان أنظف وأكثر بياضًا*** ولثّة صحية أكثر. يساهم رأس الفرشاة هذا في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، وتقليل البقع** بنسبة 100% ولثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعين فقط** إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس فرشاة واحدة لرعاية كاملة
لن تحتاج إلى أكثر من رأس الفرشاة المتكاملة A3 Premium للحصول على أسنان أنظف وأكثر بياضًا*** ولثّة صحية أكثر. يساهم رأس الفرشاة هذا في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، وتقليل البقع** بنسبة 100% ولثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعين فقط** إكتشف كلّ المميزات
استفد من أفضل طريقة لإزالة البلاك**** بغض النظر عن أسلوب تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. يتميز رأس الفرشاة المتكامل Premium بشعيرات بزاوية دقيقة تم تصميمها لزيادة إمكانات إزالة البلاك إلى أقصى حد.
يساعد التصميم المنحني للشعيرات على وصولها إلى المكان الذي تحتاج إليه بالضبط. ومن خلال التطوير الدقيق، ابتكرنا تجربة فريدة وشاملة لتقديم رعاية فموية استثنائية.
قم بإزالة البقع عن الأسنان بلطف بفضل الأطراف المثلثة المصممة لإزالة البقع بفعالية أكبر من الشعيرات المستديرة. يسمح الشكل بتلامس أكثر مع سطح أسنانك لإزالة البقع بفعالية.
تمشط الشعيرات الجانبية الإضافية التي تسهل عملية الوصول في رأس الفرشاة خط اللثة بلطف حتى عند التركيز على أسنانك. هذا وتميل الشعيرات للمساعدة في التعويض عن أي ضغط زائد.
تخلّص من البلاك مع تقنية الاهتزازات الصوتية، وهي معيارنا القياسي في التنظيف الفعال واللطيف. أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكنك تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة وسائل ديناميكي، لفم نظيف ومنتعش بصورة استثنائية.
يُعد رأس الفرشاة المتكامل هذا نتاج أكثر عمليات البحث والتطوير شمولاً على الإطلاق. لقد جمعنا المعرفة من أطباء الأسنان والخبراء في العناية بالفم والمهندسين والمصممين لتصميم رأس الفرشاة الشامل هذا.
يتناسب رأس الفرشاة المتكاملة A3 Premium بشكل مثالي مع مقبض Philips Sonicare الذي يثبت على شكل طقطقة (يرجى الاطلاع على القائمة أدناه). ما عليك سوى الضغط على الزر ثم إفلاته لاستبدال الجهاز وتنظيفه بسهولة.
تصبح رؤوس الفرشاة أقل فعالية بعد 3 أشهر من الاستخدام، ولكن مع BrushSync سيتم تذكيرك باستبدالها قبل حدوث ذلك. تفهم فرشاة الأسنان الممكنة بتقنية BrushSync استخدامك وتنبهك عندما يحين وقت الاستبدال.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
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