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Philips Sonicare HealthyWhite+

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX8911/02
Sonicare
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Sonicare
  • لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط* لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط* لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*
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    Philips Sonicare HealthyWhite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX8911/02
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

      *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

      • إعدادان
      • 6 إعدادات قابلة للتخصيص
      • رأس فرشاة واحد

      لإزالة البقع عن الأسنان بنسبة تصل إلى 100% مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية*

      تزيل فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philipsبتقنية الاهتزازات الصوتية البقع عن الأسنان بنسبة تصل إلى 100% لتقدّم لك أسنان أكثر بياض في أسبوع واحد فقط.

      رأس الفرشاة DiamondClean لأفضل عملية تبييض للأسنان

      إن رؤوس DiamondClean هي أفضل رؤوس تبييض للأسنان من Philips Sonicare، وتتميّز بشعيرات مصممة على شكل الألماس وهي متوسطة القساوة لإزالة البلاك بفعالية ولطف في الوقت نفسه. وتوفر فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare هذه من Philips التي تعمل بتقنية الاهتزازات الصوتية أسنانًا أكثر بياضًا وأنظف بشكل استثنائي مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية.

      وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

      يشكّل وضع التنظيف لدقيقتين الحل الأمثل لإزالة البلاك (وهو الوقت الذي يوصي به أطباء الأسنان لتنظيف الأسنان). ويزيل وضع التبييض البقع عن سطح الأسنان ويلمّع الأسنان ويصقلها. بالإضافة إلى ذلك، يزيل البقع اليومية عن الأسنان التي تخلفها القهوة والشاي والتبغ والمشروبات باللون الأحمر. استمتع بتبييض الأسنان بدرجتين في أسبوعين فقط.

      6 إعدادات قابلة للتخصيص

      تسمح لك فرشاة Sonicare من Philips لإزالة البقع بتقنية الاهتزازات الصوتية بالمزج بين وضعين (وضع التنظيف ووضع التبييض) مع 3 مستويات من القوة لتوفير أعلى مستوى من الراحة وتنظيف أسنانك بأفضل طريقة.

      لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

      لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف في الأماكن التي يصعب الوصول إليها مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية.

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

      توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      يصل الإجراء الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips برفق وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        تنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        باللون الأبيض
        لإزالة البقع عن سطح الأسنان
        3 مستويات من القوة
        • منخفض
        • متوسط
        • مرتفع

      • العناصر المرفقة

        المقابض
        1 HealthyWhite+‎
        رؤوس الفرشاة
        1 DiamondClean قياسي
        الشاحن
        1
        حقيبة سفر
        1

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أبيض لمّاع

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بنسبة تصل إلى 100%
        الفوائد الصحية
        تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
        فوائد التبييض
        تبيّض الأسنان حتى درجتين في أسبوعين
        موقت
        Smartimer وQuadpacer

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        تصميم مريح

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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