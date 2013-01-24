رأس الفرشاة DiamondClean لأفضل عملية تبييض للأسنان

إن رؤوس DiamondClean هي أفضل رؤوس تبييض للأسنان من Philips Sonicare، وتتميّز بشعيرات مصممة على شكل الألماس وهي متوسطة القساوة لإزالة البلاك بفعالية ولطف في الوقت نفسه. وتوفر فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare هذه من Philips التي تعمل بتقنية الاهتزازات الصوتية أسنانًا أكثر بياضًا وأنظف بشكل استثنائي مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية.