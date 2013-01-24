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لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*
استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*
استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*. إكتشف كلّ المميزات
تزيل فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philipsبتقنية الاهتزازات الصوتية البقع عن الأسنان بنسبة تصل إلى 100% لتقدّم لك أسنان أكثر بياض في أسبوع واحد فقط.
إن رؤوس DiamondClean هي أفضل رؤوس تبييض للأسنان من Philips Sonicare، وتتميّز بشعيرات مصممة على شكل الألماس وهي متوسطة القساوة لإزالة البلاك بفعالية ولطف في الوقت نفسه. وتوفر فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare هذه من Philips التي تعمل بتقنية الاهتزازات الصوتية أسنانًا أكثر بياضًا وأنظف بشكل استثنائي مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية.
يشكّل وضع التنظيف لدقيقتين الحل الأمثل لإزالة البلاك (وهو الوقت الذي يوصي به أطباء الأسنان لتنظيف الأسنان). ويزيل وضع التبييض البقع عن سطح الأسنان ويلمّع الأسنان ويصقلها. بالإضافة إلى ذلك، يزيل البقع اليومية عن الأسنان التي تخلفها القهوة والشاي والتبغ والمشروبات باللون الأحمر. استمتع بتبييض الأسنان بدرجتين في أسبوعين فقط.
تسمح لك فرشاة Sonicare من Philips لإزالة البقع بتقنية الاهتزازات الصوتية بالمزج بين وضعين (وضع التنظيف ووضع التبييض) مع 3 مستويات من القوة لتوفير أعلى مستوى من الراحة وتنظيف أسنانك بأفضل طريقة.
لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 أضعاف في الأماكن التي يصعب الوصول إليها مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية.
توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.
موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر
يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
يصل الإجراء الديناميكي والفريد الذي تتميّز به فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips برفق وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.
الأوضاع
العناصر المرفقة
التصميم واللون الخارجي
أداء التنظيف
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
الطاقة
الخدمة