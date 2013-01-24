3 سنوات وأكثر

يتميّز رأس فرشاة Sonicare For Kids القياسي من Philips بشكل محدّد الخطوط ليتلاءم مع شكل أسنان طفلك بعمر 3 سنوات وما فوق، وبشعيرات ناعمة لتنظيف الأسنان بلطف. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز بتصميم مطاطي في الجهة الخلفية لرأس الفرشاة لعملية تنظيف أكثر أمانًا وراحة. يتوفر أيضًا بحجم قياسي أكبر للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق.