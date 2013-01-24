لتنظيف أسنان الأطفال النامية وحمايتها من عمر 3 سنوات وأكثر
2 قمع وصمام
حجم صغير
تثبيت
تنظيف لطيف على أسنان الأطفال
3 سنوات وأكثر
يتميّز رأس فرشاة Sonicare For Kids القياسي من Philips بشكل محدّد الخطوط ليتلاءم مع شكل أسنان طفلك بعمر 3 سنوات وما فوق، وبشعيرات ناعمة لتنظيف الأسنان بلطف. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز بتصميم مطاطي في الجهة الخلفية لرأس الفرشاة لعملية تنظيف أكثر أمانًا وراحة. يتوفر أيضًا بحجم قياسي أكبر للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق.
تنظيف فائق لفعالية أكبر على الدوام
تمكّنك طاقة الاهتزازات الصوتية من الاستفادة إلى أقصى حد من الفترة الزمنية المحدودة التي يخصصها الأطفال لتطوير هذه العادة الصحية وتعلّم تقنية تنظيف الأسنان.
تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips
يمكن تثبيت رؤوس الفراشي Sonicare For Kids من Philips على مقبض الفرشاة وفكّها لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة.
جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم
على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.