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2000 Series

فلتر شبكي لجهاز الترطيب

HU4102/20
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التصنيف الإجمالي / 5
  • تقنية NanoCloud، الترطيب الصحي تقنية NanoCloud، الترطيب الصحي تقنية NanoCloud، الترطيب الصحي
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    2000 Series فلتر شبكي لجهاز الترطيب

    HU4102/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تقنية NanoCloud، الترطيب الصحي

    يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    2000 Series فلتر شبكي لجهاز الترطيب

    تقنية NanoCloud، الترطيب الصحي

    يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال إكتشف كلّ المميزات

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      تقنية NanoCloud، الترطيب الصحي

      لجهاز ترطيب الهواء السلسلة 2000 من Philips

      • ترطيب صحي

      مستوى عالٍ من امتصاص المياه وفعالية التبخّر

      يتميّز هذا الفلتر الشبكي بسماكة 30 مم (1,18 بوصة) وهو مصنوع من مادة الألياف الطبيعية بالإضافة إلى بنية قرص شمع العسل المؤلفة من 12 طبقة و68200 سنتمتر مربع (10571 بوصة مربعة) من المساحة المنبسطة، مما يوفر مستوى عاليًا من امتصاص المياه وفعالية التبخّر.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        الجسيمات، كتلة النظافة التراكميّة
        P4
        الفورمالديهايد، كتلة النظافة التراكميّة
        F4
        التولوين، كتلة النظافة التراكميّة
        T4

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        1,45 أونصة/0,041  كلغ
        الوزن مع التغليف
        6,17 أونصة/0,175  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        130‏x‏30‏x‏190
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        135‏x‏80‏x‏250  ملليمترًا

      • استبدال

        فتيلة جهاز ترطيب الهواء
        3 أشهر

      • بلد المنشأ

        بلد المنشأ
        الصين

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