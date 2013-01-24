الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

NIVEA

رؤوس حلاقة

HS85/60
NIVEA
العثور على الدعم لهذا المنتج
التصنيف الإجمالي / 5
NIVEA
  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة
    -{discount-value}

    NIVEA رؤوس حلاقة

    HS85/60
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنة واحدة، تقص رؤوس الآلة الحلاقة 4.5 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة كل سنة للحصول على نتائج مثالية طول الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    NIVEA رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنة واحدة، تقص رؤوس الآلة الحلاقة 4.5 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة كل سنة للحصول على نتائج مثالية طول الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    حافظ على حلاقة ناعمة

    قم بتغيير رؤوس الحلاقة كل 12 شهرًا لنتائج أفضل

    • NIVEA FOR MEN
    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

    نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

    يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.

    حلقات الانزلاق

    حلقات الانزلاق

    تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.

    استخدام رطب

    استخدام رطب

    استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.

    المواصفات التقنية

    • مجموعة حلاقة

      يناسب أنواع المنتجات
      • 8020X
      • 8040X
      • 8060X
      • HS8015
      • HS8020
      • HS8023
      • HS8040
      • HS8060
      • HS8420
      • HS8440
      • HS8460

    احصل على الدعم لهذا المنتج

    الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

    المنتجات المقترحة

      • -{discount-value}

      المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

        • -{discount-value}

        الآراء

        كن أول من يراجع هذا البند