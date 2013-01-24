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حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنة واحدة، تقص رؤوس الآلة الحلاقة 4.5 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة كل سنة للحصول على نتائج مثالية طول الوقت. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنة واحدة، تقص رؤوس الآلة الحلاقة 4.5 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة كل سنة للحصول على نتائج مثالية طول الوقت. إكتشف كلّ المميزات
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.
تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.
استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.
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