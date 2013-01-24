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Daily Collection

محضرة الطعام

HR7628/01
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التصنيف الإجمالي / 5
3 الجوائز
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Daily Collection محضرة الطعام

    HR7628/01
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتمتع مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير وتتضمن وعاءً سعة 2.1 ليتر وخلاطًا سعة 1.75 ليتر بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات في المنزل يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    تتمتع مجموعة أجهزة تحضير الطعام Daily collection من Philips بتصميم صغير وتتضمن وعاءً سعة 2.1 ليتر وخلاطًا سعة 1.75 ليتر بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الملحقات العالية الأداء. لم يكن تحضير أطيب المأكولات في المنزل يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير الخبز وقوالب الحلوى والمشروبات وغير ذلك في المنزل

      • 650 واط
      • مدمج 2 في 1
      • وعاء بسعة 2.1 ليتر
      • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 25 وظيفة
      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.

      لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

      لا يتطاير الطعام من وسط الوعاء لعدم وجود قوالب داخلية

      على عكس أجهزة تحضير الطعام الرخيصة، إن جهاز تحضير الطعام هذا من Philips غير مزوّد بعمود داخلي في وسط الوعاء. هذا يعني أن الحساء والسوائل الأخرى لن تتسرب من منتصف الوعاء ما يحفظ نظافة كل من جهاز تحضير الطعام ومنضدة المطبخ! حتى أنه يسهّل عملية تجميع أداة المطبخ - ببساطة اضغطي على حامل الأداة في مكانه داخل الوعاء واتبعي الوصلات المضمنة التي تناسب الشكل.

      أنبوب لوضع الطعام أكبر بـ 40% (مقارنة بـ ‎(Philips HR7625

      أنبوب لوضع الطعام أكبر بـ 40% (مقارنة بـ ‎(Philips HR7625

      تأتي المجموعة الجديدة من أجهزة تحضير الطعام للاستعمال اليومي من Philips مع أنبوب تغذية أكبر 40‎% من ذلك الموجود في الطراز HR7625، ما يوفر وقتًا عند تقطيع الخضار والفاكهة مسبقًا.

      محرك بقوة 650 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

      محرك بقوة 650 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

      يوفر جهاز تحضير الطعام هذا من Philips محركًا قويًا جداً يمنح القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. وإعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو إعداد شرائح منها أو بشرها أو تقشيرها.

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      يمكن وضع كافة قطع ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips على الرفّ العلوي في آلة غسل الصحون لتنظيف أسهل.

      أداة لتحويل القشدة وزلال البيض إلى مستحلب

      أداة لتحويل القشدة وزلال البيض إلى مستحلب

      الأداة المثالية للخفق السريع أو البطيء وتحويل البيض إلى مستحلب أو قشدة مخفوقة. للحصول على أفضل زيادة للحجم والنفش، استخدم إعداد السرعة الخفيفة. لم يكن تحضير الحلويات اللذيذة أو المايونيز يوماً بهذه السهولة!

      أقراص من الفولاذ الذي لا يصدأ ذات أداءٍ عالٍ

      أقراص من الفولاذ الذي لا يصدأ ذات أداءٍ عالٍ

      ما عليك إلا تحديد القرص المناسب من أقراص الفولاذ الذي لا يصدأ لتحضير المكوّنات المفضلة لديك ثم اضغطي عليه لوضعه على حامل القرص. تم اختبار الأداء لتوفير أفضل نتائج لتقطيع الطعام بأحجام مختلفة.

      شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الطعام

      شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الطعام

      شفرة على شكل S حادة وقوية من الفولاذ الذي لا يصدأ لتقطيع الخضار مثل البصل في وقت قصير. يمكن أيضًا استخدامها لمكوّنات أخرى مثل القلوبات أو اللحوم أو حتى لصنع العجينة من أجل قشرة الفطيرة

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        عدد أقراص التقطيع
        3
        عدد إعدادات السرعة
        2 + نبضة
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي

      • الملحقات

        مضمنة
        • وحدة الشفرات على شكل S
        • سكين التقطيع
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • أداة إستحلاب
        • أداة البشر الناعم
        • أداة التقطيع إلى أجزاء صغيرة
        • الدورق

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        650  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        سعة الوعاء
        2  لتر
        سعة الدورق
        1.75  لتر
        طول سلك الطاقة
        1.0  أمتار
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        21000  عدد الدورات بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
        1900  عدد الدورات بالدقيقة
        السعة التشغيلية للوعاء
        1.5  لتر
        السعة التشغيلية للدورق
        1.0  لتر

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        بلاستيك من نوع SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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