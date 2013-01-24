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Viva Collection

عصارة الحمضيات

HR2744/41
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
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    Viva Collection عصارة الحمضيات

    HR2744/41
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد اللب القابل للضبط لتحديد كمية اللب في العصير بحسب مذاقك الخاص. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection عصارة الحمضيات

    تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

    عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد اللب القابل للضبط لتحديد كمية اللب في العصير بحسب مذاقك الخاص. إكتشف كلّ المميزات

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      تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

      عصارة حمضيات للحصول على عصير صافٍ أو مع اللب

      • 0.6 لتر
      • 25 واط
      • محدد بقايا الفاكهة والخضار
      • عكس تلقائي
      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.

      إبريق عصير سعة 600 ملل

      إبريق عصير سعة 600 ملل

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      تصميم صغير الحجم

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        المادة باستثناء الإبريق
        PP
        مادة الإبريق
        SAN

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        محدد بقايا الفاكهة والخضار
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة الإبريق
        0.6  لتر
        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        25  واط
        فولتية
        220-240  فولت

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