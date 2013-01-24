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Viva Collection

مفرمة لحوم

HR2728/41
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ
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    Viva Collection مفرمة لحوم

    HR2728/41
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    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection مفرمة لحوم

    فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

    يجمع تصميم مفرمة اللحوم هذه العالية الأداء من Philips بين محرك قوي وبرغي تغذية معدني وسكين حاد وشاشات صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ. بعد الفرم، يمكن تنظيف المفرمة بدون عناء بفضل أداة التنظيف المبتكرة. إكتشف كلّ المميزات

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      فرم بأداء عالٍ وتنظيف بثوانٍ

      تصميم ممتاز للمحرك لفرم ما يصل إلى 2.9 كجم/الدقيقة

      • قوة 600 واط اسمية وقوة 2000 واط مقيّدة
      • 2.9 كجم/الدقيقة
      • 4 أسطوانات
      قادوس إضافي مع 4 قوالب للخضار

      قادوس إضافي مع 4 قوالب للخضار

      تتضمن قوالب للبشر (الخشن) والبشر (الناعم) والتقطيع إلى شرائح وأشكال.

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      قالبا المقانق 12مم (الرفع) و 22مم (السماكة)

      يتيح لك قالبا النقانق بحجمَين مختلفَين الحصول على نتائج متنوعة. استخدمي القالب بحجم 12 مم لتحضير نقانق رفيعة أو القالب بحجم 22 مم لتحضير نقانق سميكة.

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      تخزين عملي للملحقات مضمن

      يحفظ مخزن الملحقات كل ملحقات مفرمة اللحم من Philips بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      قدرة فرم تصل إلى 2.9 كجم في دقيقة واحدة

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      آلة تحضير الكبه مضمنة

      ملحق تحضير الكعك

      ملحق تحضير الكعك

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      أقراص طحن صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ (5 ملم و8 ملم).

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      صينية لجمع اللحوم مع غطاء للغبار

      صينية معدنية للحوم

      صينية معدنية للحوم

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        مصفاة من الفولاذ المقاوم للصدأ
        5 مم (متوسط)؛ 8 مم (خشن)
        سكين
        نعم
        آلة تحضير الكبه
        نعم
        قالب النقانق
        قطر 12 ملم؛ قطر 22 ملم
        صينية تخزين الملحقات
        نعم
        صينية اللحم
        معدنية
        غطاء للغبار بصينية اللحم
        نعم
        أنبوب تغذية للخضار
        مناسب للقوالب الأربعة المرفقة
        قالب لاختيار شكل التقطيع
        نعم
        أسطوانة البشر (الخشن)
        نعم
        قالب للبشر (الناعم)
        نعم
        قالب للتقطيع إلى شرائح
        نعم
        ملحق الكعك
        نعم
        أداة التنظيف
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أبيض

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        50  هرتز
        السرعات
        1+ سرعة عكسية
        طاقة مقيّدة
        2000  واط
        طاقة إسمية
        600  واط

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