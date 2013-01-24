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استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل! إكتشف كلّ المميزات
استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع في غضون 10 دقائق بالباستا الطازجة المحضّرة في المنزل
لم يكن تحضير الباستا الطازجة والشهية يومًا بهذه السهولة. فبفضل قوة الطرد التي تبلغ 1600 رطلاً، يمكن للجهاز تحضير نصف رطل من الباستا أو النودلز بقوام مثالي في غضون 10 دقائق فقط، وهو حل أوتوماتيكي بالكامل! إكتشف كلّ المميزات
يمكن لجهاز تحضير الباستا من Philips هذا أن يعمل بقوة تبلغ 1600 رطلاً عند العجن أثناء الطرد، ما يمكّنك من تحضير الباستا بسرعة في غضون 10 دقائق فقط ويضمن لك أيضًا الحصول على باستا ذات قوام ونكهة مثاليَين، وذلك كله بفضل تصميمه المتطور وهيكله الصلب المصنوع من مواد متينة.
بعد اختيار البرنامج والضغط على زر التشغيل، تقوم الآلة تلقائيًا بعمليات الخلط والعجن والطرد دفعة واحدة.
تتوفر أداة تنظيف بتصميم خاص مطابق لتصميم القوالب (سباغيتي وفيتوتشيني) تجعل التنظيف عملية سهلة بضغطة واحدة.
يتوفر درج تخزين في الجزء السفلي من جهاز تحضير الباستا والنودلز حيث يمكن تخزين القوالب وأدوات التنظيف بسهولة.
يمكنك تحضير الباستا أو النودلز بأنواع ونكهات متنوعة باستخدام أنواع مختلفة من الدقيق وإضافة مكونات مختلفة كالبيض أو الأعشاب أو السبانخ وعصير الجزر.
يتوفر مع الآلة كتيّب وصفات ملوّن يحتوي على قائمة مكونات لتحضير 24 نوعًا أو نكهة مختلفة من الباستا ووصفات لأكثر من 20 طبق باستا / نودلز.
تتوفر مع الآلة 4 قوالب قياسية للسباغيتي والبيني والفيتوتشيني واللازانيا. وسيتم توفير المزيد من القوالب كملحقات إضافية لتحضير أنواع مختلفة من النودلز والباستا.
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