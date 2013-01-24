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Series 5000

خلّاط Core

HR2221/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي
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    Series 5000 خلّاط Core

    HR2221/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات

    Series 5000 خلّاط Core

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات

    Series 5000 خلّاط Core

    احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

    استمتع بمشروبات الفاكهة الأنعم مع تقنية ProBlend Crush. يمكن تحضير مشروبات الفاكهة المثالية كل مرة، بفضل الشفرة النجمية الرباعية والمحرك الفعال بقوة 700 واط اللذين نقدّمهما. بالإضافة إلى ذلك، يحوّل زر سحق الثلج الفعال مكعبات الثلج الصلبة إلى خلطات ناعمة، بسرعة مضاعفة. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على نتائج خلط أنعم بنسبة 40% واسحق مكعبات الثلج بشكل مثالي

      بفضل تقنية ProBlend Crush الفعالة

      • تقنية ProBlend Crush
      5 إعدادات محددة مسبقًا لنتائج سهلة وموثوقة

      5 إعدادات محددة مسبقًا لنتائج سهلة وموثوقة

      مع 5 إعدادات للسرعة، مصممة لتزويدك بالقوام المثالي بدءًا من مشروبات الفاكهة ووصولاً إلى الحساء والصلصات

      ثلج مسحوق بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

      ثلج مسحوق بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة

      تسمح وظيفة سحق الثلج الفعالة مع تقنية ProBlend Crush بالحصول على ثلج ناعم مسحوق بشكل مثالي لتحضير مشروبات الفاكهة الباردة جدًا والحلويات المنعشة، وذلك بسرعة مضاعفة

      مع زر Quick clean لتنظيف سريع وسهل

      مع زر Quick clean لتنظيف سريع وسهل

      مع زر Quick Clean لتنظيف الخلاط بسرعة وسهولة.

      غطاء وسكين قابلان للفك لراحة إضافية

      غطاء وسكين قابلان للفك لراحة إضافية

      تنظيف محسَّن بفضل الغطاء والسكين القابلَين للفك.

      للمساعدة في ابتكار مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية

      للمساعدة في ابتكار مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية

      تشكيلة واسعة من الملحقات المناسبة محليًا والمتوفرة لمزيد من الراحة والسهولة أثناء تحضير أطباقك المحلية المفضّلة.

      مع حماية المحرك من الإحماء المفرط، بهدف تفادي تعطّل الآلة

      مع حماية المحرك من الإحماء المفرط، بهدف تفادي تعطّل الآلة

      مع MTP (حماية المحرك من الإحماء المفرط) لتفادي تعطّل الآلة وضمان استهلاك الخلاط لفترة أطول.

      تقنية ProBlend Crush لنتائج نهائية مثالية

      تجمع تقنية ProBlend Crush الجديدة بين الشفرة النجمية الرباعية المحسَّنة والمحرك الفعال جدًا بقوة 700 واط للحصول على نتائج سريعة ومتّسقة ومثالية

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • الدورق
        • ملعقة مسطحة
        • خلاط ومطحنة

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        برامج محددة مسبقًا
        5+2
        نوع الغطاء
        قابل للإزالة
        Blade
        شفرة نجمية رباعية
        زر الإعداد المسبق
        زر بيانو
        واجهة المستخدم للسرعة
        زر بيانو
        عدد إعدادات السرعة
        5 وسرعة متفاوتة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        السعة التشغيلية للدورق
        1.5  لتر
        سعة الدورق
        2  لتر
        الطاقة
        700  واط

      • التصميم

        اللون (الألوان)
        بنفسجي

      • اللون الخارجي

        دورق مواد
        بلاستيك من نوع SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك
        شفرة مواد
        فولاذ لا يصدأ

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