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بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً
تشتمل آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips على 5 برامج معدة مسبقًا لضمان أقصى حد من التنوع. فهي تتمتع بالقدرة على تحضير الحساء الخفيف القوام والكثيف القوام والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة المغذية. كما يمكنك أيضًا استخدامها كخفاقة عادية. لم يكن تحضير الوصفات المنزلية المفضلة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بات تحضير الحساء والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة سهلاً
تشتمل آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips على 5 برامج معدة مسبقًا لضمان أقصى حد من التنوع. فهي تتمتع بالقدرة على تحضير الحساء الخفيف القوام والكثيف القوام والكومبوت وعصائر الفاكهة الكثيفة المغذية. كما يمكنك أيضًا استخدامها كخفاقة عادية. لم يكن تحضير الوصفات المنزلية المفضلة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
تتمتع آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips بواجهة استخدام تتألف من 5 إعدادات محددة مسبقًا.
باستخدام آلة تحضير الحساء SoupMaker من Philips، يمكنك تحضير الحساء المفضل لديك في غضون 20 دقيقة.
5 إعدادات معدة مسبقًا لأنواع الحساء خفيف القوام وكثيف القوام والكومبوت وعصائر الفواكه الكثيفة والخفق اليدوي.
وظيفة الخفق اليدوي الإضافية لضمان نتائج مثالية.
بفضل طاقة التسخين بقدرة 990 واط الفعالة، ستتمكنين من تحضير الحساء المفضل لديك في غضون 20 دقيقة فقط.
كتيّب وصفات طبخ فيه أكثر من 30 وصفة لذيذة وملهمة إضافة إلى نصائح الخبراء.
تحفظ آلة SoupMaker من Philips الحساء دافئًا لمدة 40 دقيقة.
التصميم
المواصفات التقنية