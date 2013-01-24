مصطلحات البحث
أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات
أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكبر تشكيلة، أقل جهد ممكن
إن الخيارات لا تعدّ ولا تحصى مع العصارة والخلاط من Philips. بات بإمكانك تحضير عصير طازج وخلط الحساء المحضّر في المنزل ومشروبات الفاكهة المغذّية وحتى حليب الصويا بالإضافة إلى طحن المكسرات والبهارات وتحضير السلطة والتغميسات والعجين. إكتشف كلّ المميزات
يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق.
تصميم مدمج للتخزين السهل
اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.
شفرات قابلة للفك لتنظيف سهل.
يمكنك طحن المكسرات أو البهارات أو الأعشاب بكبسة زر.
يمكنك هرس المكونات بواسطة المطحنة بالإضافة إلى تحضير التغميسات والعجين.
استمتع بالسلطات المفضلة لديك مع الخضار والأعشاب المفرومة.
يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
الملحقات
الأبعاد
سهل التنظيف