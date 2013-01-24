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PowerTouch

رؤوس حلاقة

HQ9/50
التصنيف الإجمالي / 5
  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة
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    PowerTouch رؤوس حلاقة

    HQ9/50
    التصنيف الإجمالي / 5

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

    PowerTouch رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

    PowerTouch رؤوس حلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. إكتشف كلّ المميزات

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      حافظ على حلاقة ناعمة

      قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

      • رؤوس ثلاثية المسار
      • تتلاءم مع PowerTouch ‏(PT9xx)
      • تتلاءم مع AquaTouch ‏(AT9xx)
      • تتلاءم مع HQ81xx وHQ82xx
      رؤوس بديلة لآلات الحلاقة PowerTouch

      رؤوس بديلة لآلات الحلاقة PowerTouch

      تتوافق رؤوس HQ9 البديلة مع آلات الحلاقة PowerTouch ‏(PT9xx) وAquaTouch‏ (AT9xx).

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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        يناسب أنواع المنتجات
        • HQ8140
        • HQ8142
        • HQ8150
        • HQ8160
        • HQ8170 C&C
        • HQ8174
        • HQ9100
        • HQ9140
        • HQ9160
        • HQ9170
        • HQ8141
        • HQ8155
        • HQ8172
        • HQ8173
        • HQ8200
        • HQ8240
        • HQ8241
        • HQ8250
        • HQ8253
        • HQ8260
        • HQ8261
        • HQ8270
        • HQ8290
        • HQ9161
        • HQ9190
        • HQ9199
        • PT920

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