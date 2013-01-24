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Shaver series 3000

آلة كهربائية للحلاقة الجافة

HQ6996/16
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التصنيف الإجمالي / 5
  • ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة
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    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    HQ6996/16
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات CloseCut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات CloseCut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

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      ناعمة حتى على الرقبة

      شفرات CloseCut

      • نظام Flex & Float ورؤوس CloseCut
      • استخدام لاسلكي لـ 35 دقيقة+/شحن لساعة
      • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
      شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة

      شفرات CloseCut متينة وقابلة للشحذ ذاتيًا للحصول على حلاقة دقيقة

      إن شفرات CloseCut مصممة بدقة لتمنحك حلاقة دقيقة وموثوق بها في كل مرة. فهي شفرات متينة قابلة للشحذ ذاتيًا لضمان توفير حلاقة فعالة وسريعة.

      تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

      تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

      تتكيّف تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة أكثر نعومة

      35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، عملية شحن لمدة ساعة

      35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، عملية شحن لمدة ساعة

      تمتّع بـ 35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، أي ما يعادل 14 عملية حلاقة تقريبًا، وذلك بعد شحن لمدة ساعة. قم بتوصيل الآلة لثلاث دقائق وستحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة.

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.

      مقبض مريح للاستخدام السهل

      مقبض مريح للاستخدام السهل

      يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      مؤشر الشحن

      مؤشر الشحن

      رؤوس بديلة

      للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتين بـ HQ56

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        تتبع دقيق
        نظام Flex & Float
        نظام الحلاقة
        CloseCut

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشر الشحن
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        تشغيل
        للاستخدام السلكي واللاسلكي

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ
        أداة تشذيب منبثقة مضمّنة
        نعم

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        35  دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ HQ56

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • فرشاة التنظيف
      • غطاء للحماية

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