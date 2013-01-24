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Prestige Pro

جهاز تمليس الشعر

HPS930/03
التصنيف الإجمالي / 5
  • عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم
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    Prestige Pro جهاز تمليس الشعر

    HPS930/03
    التصنيف الإجمالي / 5

    عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم

    يقدّم جهاز تمليس الشعر Prestige Pro من Philips أداءً احترافيًا سريعًا بفضل لوحَي التيتانيوم المتحركَين. باشري على الفور بفضل وقت إحماء يبلغ 10 ثوانٍ فقط واستمتعي بتحكّم تام مع إعدادات درجة الحرارة الرقمية. إكتشف كلّ المميزات

    Prestige Pro جهاز تمليس الشعر

    عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم

    يقدّم جهاز تمليس الشعر Prestige Pro من Philips أداءً احترافيًا سريعًا بفضل لوحَي التيتانيوم المتحركَين. باشري على الفور بفضل وقت إحماء يبلغ 10 ثوانٍ فقط واستمتعي بتحكّم تام مع إعدادات درجة الحرارة الرقمية. إكتشف كلّ المميزات

    عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم

    يقدّم جهاز تمليس الشعر Prestige Pro من Philips أداءً احترافيًا سريعًا بفضل لوحَي التيتانيوم المتحركَين. باشري على الفور بفضل وقت إحماء يبلغ 10 ثوانٍ فقط واستمتعي بتحكّم تام مع إعدادات درجة الحرارة الرقمية. إكتشف كلّ المميزات

    Prestige Pro جهاز تمليس الشعر

    عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم

    يقدّم جهاز تمليس الشعر Prestige Pro من Philips أداءً احترافيًا سريعًا بفضل لوحَي التيتانيوم المتحركَين. باشري على الفور بفضل وقت إحماء يبلغ 10 ثوانٍ فقط واستمتعي بتحكّم تام مع إعدادات درجة الحرارة الرقمية. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل straighteners

      عملية تسريح احترافية بفضل لوحَي التيتانيوم

      • ألواح تيتانيوم متحركة
      • تحكم دقيق بحرارة تبلغ 230 درجة مئوية
      • عناية أيونية لشعر لامع
      • وقت الإحماء 10 ثوان
      لوحان مطليان بالتيتانيوم لعملية تمليس سريعة وناعمة

      لوحان مطليان بالتيتانيوم لعملية تمليس سريعة وناعمة

      لوحان احترافيان مطليان بالتيتانيوم لأفضل توصيل للحرارة. تتميّز مادة اللوحَين الفاخرة بمتانتها وبقدرتها على توصيل الحرارة بسرعة، لعملية تمليس سريعة وسلسة.

      يمنع تقصف الشعر بفضل اللوحَين المتحركَين

      يمنع تقصف الشعر بفضل اللوحَين المتحركَين

      تتحرك الألواح عند تطبيق ضغط مفرط أثناء التمليس. ويؤدي هذا إلى حماية قالب الشعر من الضرر وبالتالي إلى تجنب تكسّر الشعر بشكل عام.

      لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

      لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

      يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      وقت إحماء فوري يبلغ 10 ثوانٍ فقط

      وقت إحماء فوري يبلغ 10 ثوانٍ فقط

      يتم استخدام أداة تسخين عالية الأداء مع لوحَين من التيتانيوم، لتوفير وقت إحماء فوري يبلغ 10 ثوانٍ فقط. ما عليك سوى تشغيل الجهاز لتكوني جاهزة لبدء تمليس شعرك.

      إعدادات رقمية لدرجات الحرارة لتحكم مثالي

      إعدادات رقمية لدرجات الحرارة لتحكم مثالي

      يمكنك تسريح شعرك وتثبيت التسريحة بسهولة تامة بفضل إعدادات درجة الحرارة المتغيّرة التي تتراوح ما بين 140 و230 درجة مئوية. يتميّز الجهاز بمزيج فريد يجمع ما بين عجلة إعدادات درجة الحرارة والشاشة الرقمية، لتزويدك بتحكّم دقيق وللحصول على نتائج احترافية.

      سلك بطول 2,5 م

      سلك بطول 2,5 م

      يتميّز السلك الاحترافي بطول 2,5 م، لتعزيز سهولة الاستخدام في أي مكان.

      غطاء للحماية من الحرارة

      غطاء للحماية من الحرارة

      ملحق عملي يسمح لك بتخزين جهاز تمليس الشعر بسرعة بعد استخدامه.

      ضمان لمدة سنتَين و3 سنوات إضافية عند تسجيل المنتج عبر الإنترنت

      مدّد فترة الضمان التي تبلغ سنتَين مع 3 سنوات إضافية عند تسجيل منتجك عبر الإنترنت في غضون 3 أشهر من شرائه.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        عناية أيونية
        نعم
        ألواح متحركة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        110-240  فولت
        نوع السخّانة
        مسخّن ذو أداء عالٍ
        وقت التسخين
        10 ثوانٍ
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        درجة الحرارة القصوى
        230  درجة مئوية

      • الميزات

        سلك دوّار
        نعم
        حلقة التعليق
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        بالإضافة إلى 3 سنوات عند التسجيل

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