الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Essential

مسرّح الشعر بالهواء

HP8661/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله
    -{discount-value}

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    HP8661/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل curlers

      تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

      • 3 ملحقات
      • نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect
      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة لمزيد من التحكم

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

      تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

      ThermoBrush حجم 22 مم لتموجات سهلة

      تتميّز ThermoBrush بقطر صغير يبلغ 22 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية لتموجات سهلة.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

      يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

      المواصفات التقنية

      • تقنيات العناية

        ThermoProtect
        نعم

      • ملحقات

        ThermoBrush حجم 38 مم
        لتموجات وتسريحات سلسة
        ThermoBrush حجم 22 مم
        لتموجات سهلة
        فوهة
        لتيار هواء مركز

      • الطاقة

        القدرة الكهربائية بالواط
        800 واط
        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت

      • المواصفات التقنية

        عدد إعدادات الحرارة
        3
        طول سلك الطاقة
        1.8 متر

      • سهولة الاستعمال

        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند