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تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect
احمي شعرك مع الاستمتاع بنتائج تجفيف سريعة. اختاري إعدادًا من إعدادات السرعة والحرارة المتعددة للحصول على التجفيف الذي تريدينه أو حددي ThermoProtect للتجفيف السريع بدرجة حرارة ثابتة وتعتني بشعرك. إكتشف كلّ المميزات
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.
يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
مثالية لتحقيق نتائج أنيقة ومظهر لامع وأملس باستخدام فوهة تصفيف رفيعة للحصول على تسريحات بغاية الدقة.
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.
ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.
تسهل صيانة مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك في مجفف الشعر. ما عليك سوى فكها لتنظيفها. بالإضافة إلى أن تنظيفها بانتظام سيمنع تجمّع الغبار والشعر الذي قد يؤثر على أداء التجفيف.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.
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