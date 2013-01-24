يتناسب رأس الحلاقة مع خطوط جسمك لتأمين حلاقة سلسة

يتّبع رأس الحلاقة القابل للفك منحنيات منطقة البيكيني أو تحت الإبط بشكل مثالي لحلاقة دقيقة وناعمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزوّدًا بمشط تشذيب.