الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Airfryer حجم XXL

HD9953/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • معدّات لإتقان البيتزا معدّات لإتقان البيتزا معدّات لإتقان البيتزا
    -{discount-value}

    Airfryer حجم XXL

    HD9953/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    معدّات لإتقان البيتزا

    أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط! إكتشف كلّ المميزات

    Airfryer حجم XXL

    معدّات لإتقان البيتزا

    أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط! إكتشف كلّ المميزات

    معدّات لإتقان البيتزا

    أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط! إكتشف كلّ المميزات

    Airfryer حجم XXL

    معدّات لإتقان البيتزا

    أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أكسسوارات Airfryer

      معدّات لإتقان البيتزا

      ملحقات ونصائح لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer

      • مجموعة الملحقات
      • صَينية بيتزا
      • كتيّب وصفات
      استوحِ الأفكار من التلميحات والنصائح في كتيّب الوصفات

      استوحِ الأفكار من التلميحات والنصائح في كتيّب الوصفات

      كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer.

      اخبز البيتزا المفضّلة بحجم 26 سم في 8 دقائق فقط باستخدام صَينية البيتزا

      أصبح بإمكانك استخدام Airfryer لخبز البيتزا المفضّلة لديك باستخدام صَينية البيتزا. ستتمكّن من خَبز بيتزا محضّرة في المنزل أو حتى بيتزا مثلّجة ومحضّرة مسبقًا بحجم 26 سم، في غضون 8 دقائق فقط.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكنك وضع صَينية البيتزا والملقط بأمان في الجلاية، لسهولة استخدامهما من جديد.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات المضمّنة

        صَينية بيتزا
        نعم
        كتيّب وصفات
        نعم

      • التصميم واللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مطلي

      • توافق المنتج

        متوافق مع
        Airfryer حجم XXL من Philips: ‏HD963x وHD965x

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        354‏x‏240‏x‏165  ملليمترًا
        وزن المنتج
        1.55  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        375‏x‏250‏x‏185  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        1,68  كلغ

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند