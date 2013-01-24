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معدّات لإتقان البيتزا
أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّات لإتقان البيتزا
أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط! إكتشف كلّ المميزات
معدّات لإتقان البيتزا
أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
معدّات لإتقان البيتزا
أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط! إكتشف كلّ المميزات
كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer.
أصبح بإمكانك استخدام Airfryer لخبز البيتزا المفضّلة لديك باستخدام صَينية البيتزا. ستتمكّن من خَبز بيتزا محضّرة في المنزل أو حتى بيتزا مثلّجة ومحضّرة مسبقًا بحجم 26 سم، في غضون 8 دقائق فقط.
يمكنك وضع صَينية البيتزا والملقط بأمان في الجلاية، لسهولة استخدامهما من جديد.
الملحقات المضمّنة
التصميم واللون الخارجي
توافق المنتج
الوزن والأبعاد
الاستدامة