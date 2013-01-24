كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
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زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer
يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer
يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم. إكتشف كلّ المميزات
زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer
يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer
يمكنك زيادة مساحة الطهو في جهاز Airfryer بفضل الملحق المؤلف من طبقتَين. يمكنك خَبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك الشهي والمزيد غيرها أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية. للاستمتاع بتعددية أكبر، استخدم الأسياخ لتحضير شاشليك الخضار أو اللحم. إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
HD9260/94
HD9270/90
HD9860/94
HD9260/91
HD9650/94
درج قابل للفك وميزة سلة الطعام وطلاء مانع للالتصاق، وكلها قابلة للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف.
يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.
يسمح لك الملحق بطهو طعام مسطّح وأرفع مثل البرغر.
التصميم واللون الخارجي
المواصفات العامّة
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