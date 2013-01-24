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Daily Collection

شوّاية مسطّحة

HD6321/21
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التصنيف الإجمالي / 5
  • اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك
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    Daily Collection شوّاية مسطّحة

    HD6321/21
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    صحن مزدوج لصنع أصناف متنوعة على طريقتك الخاصة. والسطح الأملس مثالي لطهو أطعمة مثل الخضار والأسماك والقريدس على نار هادئة، بينما يُستخدم السطح المضلع لشواء قطع اللحم مثل الشرائح والهامبورجر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection شوّاية مسطّحة

    اقلب الصحن للشواء كما يحلو لك

    صحن مزدوج لصنع أصناف متنوعة على طريقتك الخاصة. والسطح الأملس مثالي لطهو أطعمة مثل الخضار والأسماك والقريدس على نار هادئة، بينما يُستخدم السطح المضلع لشواء قطع اللحم مثل الشرائح والهامبورجر والنقانق مع خطوط شواء لا تُقاوم. إكتشف كلّ المميزات

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      • صحن مزدوج: صحن مضلّع/ناعم
      صحن مزدوج للاختيار بين الشواء الأملس والمضلّع

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      صحن غير لاصق للشواء من دون إضافة زيوت

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      صحن قابل للفك ويمكن غسله في غسالة الأطباق لتتمكن من تنظيفه بسهولة

      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

      نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بحيث يمكنك ضمان نتائج مثلى لكل صنف من المأكولات

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        ضوء الحرارة
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        وزن الأداة المنزلية
        3  كلغ
        أبعاد المنتج (عرض x إرتفاع x عمق)
        420‏ X 100 X‏ 240  ملليمترًا
        أبعاد صحن الشواء
        420 × 420  ملليمترًا

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        1500  واط
        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار

      • التصميم واللون الخارجي

        المواد
        بلاستيك
        اللون (الألوان)
        أسود

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