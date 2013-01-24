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Daily Collection

غلاية صغيرة

HD4608/70
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
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    Daily Collection غلاية صغيرة

    HD4608/70
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection غلاية صغيرة

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection غلاية صغيرة

    تغلي الكمية المطلوبة فقط

    تتيح لك الميزة الفريدة ''مؤشر كوب واحد'' التي تتميّز بها الغلاية الصغيرة هذه إمكانية غلي كمية المياه المطلوبة فقط من دون أن تشغل مساحة كبيرة في مطبخك. ويمكنك بالتالي توفير استهلاك الطاقة بسهولة بنسبة تصل إلى 50% والحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة إكتشف كلّ المميزات

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      تغلي الكمية المطلوبة فقط

      توفر هذه الغلاية الصغيرة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%

      • 0,8 لترات، 2400 واط
      • مؤشر كوب واحد
      • أبيض وأزرق
      • غطاء بمفصلة
      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      كوب مؤشر واحد لغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط

      لتمكين المستهلكين من غلي كمية المياه المطلوبة، وبالتالي توفير استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 50% والمساهمة في توفير بيئة أفضل.

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

      مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

      قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

      يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

      غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

      يشير الضوء إلى تشغيل الغلاية

      يشير الضوء إلى تشغيل الغلاية

      ضوء أزرق أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للكلس لكوب من المياه النقية

      فلتر مضاد للتكلس لكوب ماء نظيف وغلاية أنظف.

      نظام أمان متعدد المستويات

      نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • قاعدة تدور 360 درجة
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • حماية من الغليان إلى الجفاف
        • مخزن لسلك الطاقة
        • أداة تسخين مسطّحة
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • مقبض مريح
        • ملء عبر الغطاء والقمع
        • غطاء واسع مفتوح

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        السعة
        0،8  لتر
        طول سلك الطاقة
        0,75  أمتار
        التردد
        50-60  هرتز
        الطاقة
        900  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        22,5 x‏ 22,5 x‏ 22,5  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        15,8 x‏ 18,5 x‏ 22  ملليمترًا

      • التصميم

        اللون
        أبيض وأزرق

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        بوليبروبيلين (PP)
        التبديل بين المكونات
        بوليبروبيلين (PP)

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