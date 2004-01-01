نموذج تجاري فريد

يوفر خادم البث حلاً متكاملاً من Philips، وهو متوفر بترخيص أولي لمدة 5 سنوات، يمكن تمديده سنويًا. جنبًا إلى جنب مع برنامج CMND المجاني المخصص لـ PPDS وواجهة PMS بسيطة، لا يتطلب حل الخادم هذا أي خدمات أخرى، ويقوم في الوقت نفسه بالحد من متطلبات الاستثمار ما يجعله رائدًا في المجال من حيث كفاءة التكلفة.