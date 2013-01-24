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فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم
تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم
تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. إكتشف كلّ المميزات
فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم
تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم
تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. إكتشف كلّ المميزات
بخار قوي لغاية 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة كل يوم.
جاهز للاستخدام في غضون 60 ثانية فقط.
تمكّن من كيّ ملابسك في غضون 3 دقائق فقط**. يمنع اللوح المسخّن التكثّف على ملابسك لنتائج سريعة.
تمكّن من كيّ الثياب المعلّقة بالبخار أو الثياب الممدودة بضغط البخار بواسطة اللوح المسخّن. لا حاجة إلى لوح كيّ!
بفضل تقنية De-Calc (إزالة الكلس) الفريدة والحائزة براءة اختراع، ستتمكّن من استخدام جهازك لمدة أطول بأداء البخار نفسه.
كيّ بالبخار يستمر لمدة 12 دقيقة بدون توقّف! يتيح لك خزان المياه بسعة 230 مل كيّ ما يصل إلى 5 قطع ملابس أو زيَّين بالبخار بدون الحاجة إلى إعادة تعبئته. إنه أكثر من كافٍ لوضع اللمسات النهائية السريعة على ملابسك قبل مغادرة المنزل.
جعلتنا الأشهر القليلة الماضية نبحث أكثر عن الحلول الصحية والنظيفة. يقتل جهازنا البخاري المحمول باليد لغاية 99,9% من البكتيريا*. يمكنك حتى كيّ الستائر وأغطية السرير بالبخار.
عدم التسبب بحروق مضمون مع تقنية OptimalTEMP. إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة مثل الحرير والكشمير.
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
الملحقات المضمّنة
ضمان