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PerfectCare Azur

مكواة بالبخار

GC4929/86
التصنيف الإجمالي / 5
  • أسرع مكواة بخارية من Philips* أسرع مكواة بخارية من Philips* أسرع مكواة بخارية من Philips*
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    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    GC4929/86
    التصنيف الإجمالي / 5

    أسرع مكواة بخارية من Philips*

    بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    أسرع مكواة بخارية من Philips*

    بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع. إكتشف كلّ المميزات

    أسرع مكواة بخارية من Philips*

    بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    أسرع مكواة بخارية من Philips*

    بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع. إكتشف كلّ المميزات

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      من أقمشة الجينز إلى الأقمشة الحريرية بإعداد واحد

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 220 غ
      • قاعدة مكواة T-ionicGlide
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      • آمنة على كافة الملابس القابلة للكي
      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

      آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

      آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

      آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

      تعزيز بخار يصل إلى 220 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 220 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      CordGuide مبتكر

      CordGuide مبتكر

      يمكن تركيب CordGuide المبتكر على لوح الكي لتوجيه السلك بعيدًا أثناء الكي.

      تتلاءم وماء الحنفية بفضل نظام الإجراء المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

      تتلاءم وماء الحنفية بفضل نظام الإجراء المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

      صُممت مكواة PerfectCare Azur لاستخدامها مع ماء الحنفية. إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس: هو مزيج ذكي بين أقراص القضاء على الكلس ونظام التنظيف الذاتي لتخفيض بناء الطبقات الكلسية. للاستمتاع بنتائج كي أفضل، ننصح باستخدام مياه خالية من المعادن. فهذا سيضمن تدفقًا ثابتًا للبخار من المكواة.

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      إن T-ionicGlide هي قاعدة المكواة الفضلى من Philips. فهي تقدم معيارًا جديدًا في مجال سهولة الانزلاق والمقاومة للخدوش للمكاوي المزوّدة بتقنية OptimalTemp. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن الطلاء الجديد الحائز براءة اختراع الحصول على نتائج مثالية. من جهة أخرى، يضمن التصميم الدقيق والفتحات توزيع البخار بشكل متساوٍ لإزالة التجاعيد بسهولة تامة بواسطة المكواة البخارية.

      تقنية OptimalTemp: مزيج الحرارة المثالي

      تقنية OptimalTemp: مزيج الحرارة المثالي

      أحدث ثورة في عالم الكيّ، فهي توفّر المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة، وهي مصممة لتضمن لك عملية كيّ سريعة ونتائج رائعة على التجاعيد الصعبة، من دون الحاجة إلى ضبط أي إعداد، كما تتميّز بأنها آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ. تشكّل المزيج المثالي بين درجة الحرارة وقوة البخار بفضل: 1) معالج التحكم الذكي الذي يعيّن درجة الحرارة المناسبة 2) تقنية HeatFlow التي تضمن توازنًا متساويًا بين مستوى البخار ودرجة الحرارة.

      تقنية Deep ionized steam لكيّ مثالي وصحي

      تقنية Deep ionized steam لكيّ مثالي وصحي

      استمتع بكيّ مثالي وصحي على كافة الملابس القابلة للكي بفضل تركيبة الأيونات الفريدة التي يتم إطلاقها في البخار.

      مكواة بقوة 3000 واط لزيادة السخونة بسرعة

      مكواة بقوة 3000 واط لزيادة السخونة بسرعة

      مكواة بقوة 3000 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي على كل الملابس القابلة للكيّ

      سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

      سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        CordGuide
        نعم
        كوب تعبئة
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تذكير لتنظيف الكلس
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        منع التقطير
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مقبض ناعم
        نعم
        سعة خزان الماء
        350  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        البخار المستمر
        50  غ/د
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        الطاقة
        3000  واط
        قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        مِرش
        نعم
        تعزيز البخار
        220  غ

      • الاستدامة

        توفير استهلاك الطاقة*
        10  %
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        وزن المكواة
        1.75  كلغ

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