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PerfectCare Azur

مكواة بالبخار

GC4924/26
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أسرع مكواة بخارية من Philips* أسرع مكواة بخارية من Philips* أسرع مكواة بخارية من Philips*
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    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    GC4924/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أسرع مكواة بخارية من Philips*

    بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    أسرع مكواة بخارية من Philips*

    بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع. إكتشف كلّ المميزات

    أسرع مكواة بخارية من Philips*

    بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Azur مكواة بالبخار

    أسرع مكواة بخارية من Philips*

    بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع. إكتشف كلّ المميزات

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      من أقمشة الجينز إلى الأقمشة الحريرية بإعداد واحد

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • قاعدة مكواة T-ionicGlide
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      • آمنة على كافة الملابس القابلة للكي
      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

      سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

      آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

      آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

      آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي على كافة الملابس القابلة للكي.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تعزيز بخار لغاية 200 غ

      تعزيز بخار لغاية 200 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      تتلاءم وماء الحنفية بفضل نظام الإجراء المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

      تتلاءم وماء الحنفية بفضل نظام الإجراء المزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

      صُممت مكواة PerfectCare Azur لاستخدامها مع ماء الحنفية. إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس: هو مزيج ذكي بين أقراص القضاء على الكلس ونظام التنظيف الذاتي لتخفيض بناء الطبقات الكلسية. للاستمتاع بنتائج كي أفضل، ننصح باستخدام مياه خالية من المعادن. فهذا سيضمن تدفقًا ثابتًا للبخار من المكواة.

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      إن T-ionicGlide هي قاعدة المكواة الفضلى من Philips. فهي تقدم معيارًا جديدًا في مجال سهولة الانزلاق والمقاومة للخدوش للمكاوي المزوّدة بتقنية OptimalTemp. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن الطلاء الجديد الحائز براءة اختراع الحصول على نتائج مثالية. من جهة أخرى، يضمن التصميم الدقيق والفتحات توزيع البخار بشكل متساوٍ لإزالة التجاعيد بسهولة تامة بواسطة المكواة البخارية.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      تتوقف المكواة عن التشغيل تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة. إذا تركتها على الكعب، ستتوقف عن التشغيل في غضون 3 دقائق، أما عند تركها على قاعدة المكواة فستستغرق دقيقتين قبل التوقف عن التشغيل.

      تقنية OptimalTemp: مزيج الحرارة المثالي

      تقنية OptimalTemp: مزيج الحرارة المثالي

      أحدث ثورة في عالم الكيّ، فهي توفّر المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة، وهي مصممة لتضمن لك عملية كيّ سريعة ونتائج رائعة على التجاعيد الصعبة، من دون الحاجة إلى ضبط أي إعداد، كما تتميّز بأنها آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ. تشكّل المزيج المثالي بين درجة الحرارة وقوة البخار بفضل: 1) معالج التحكم الذكي الذي يعيّن درجة الحرارة المناسبة 2) تقنية HeatFlow التي تضمن توازنًا متساويًا بين مستوى البخار ودرجة الحرارة.

      سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

      سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

      مكواة مزوّدة بمؤشر استجابة الضوء الذكي

      يشير مؤشر استجابة الضوء الذكي على حالة المكواة في أي وقت.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5 m

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        لغاية 50 غ/د
        تعزيز البخار
        200 g
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        الطاقة
        2800 W
        كوب تعبئة
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        مِرش
        نعم
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم
        سعة خزان الماء
        350 ml
        وزن المكواة
        1.75 kg
        منع التقطير
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • الاستدامة

        توفير الطاقة
        تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 10%

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