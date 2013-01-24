أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة. إكتشف كلّ المميزات