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Azur

مكواة بالبخار

GC4891/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4891/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Azur مكواة بالبخار

    أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Azur مكواة بالبخار

    أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      مكواة قوية مزوّدة ببخار إضافي

      • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • قاعدة مكواة من الأنوديليوم
      • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      • 2600 واط
      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لمدة 5 دقائق بهدف توفير استهلاك الطاقة.

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        مادّة الأنوديليوم
        البخار المستمر
        50  غ/د
        تعزيز البخار
        200  غ
        بخار عمودي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        مِرش
        نعم
        الطاقة
        2600  واط

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        350  مل
        منع التقطير
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • المواصفات التقنية

        وزن المكواة
        1.6  كلغ
        فولتية
        220 - 240  فولت

      • الملحقات

        علبة تخزين مقاومة للسخونة
        نعم

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