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AZUR 2-in-1

مكواة بالبخار لاسلكية

GC4810/27
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • حرية الحركة، حرية الخيار حرية الحركة، حرية الخيار حرية الحركة، حرية الخيار
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    AZUR 2-in-1 مكواة بالبخار لاسلكية

    GC4810/27
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حرية الحركة، حرية الخيار

    لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AZUR 2-in-1 مكواة بالبخار لاسلكية

    حرية الحركة، حرية الخيار

    لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    حرية الحركة، حرية الخيار

    لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AZUR 2-in-1 مكواة بالبخار لاسلكية

    حرية الحركة، حرية الخيار

    لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      حرية الحركة، حرية الخيار

      بخار قوي، مع سلك أو بدونه

      • قوة بخار 30 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 160 غ
      • قاعدة مكواة بتقنية Anodilium
      • قوة المكواة 2000 واط
      وظيفة مزدوجة: مكواة بدون سلك مذهلة ومكواة بالبخار قوية في آن

      وظيفة مزدوجة: مكواة بدون سلك مذهلة ومكواة بالبخار قوية في آن

      توفر لك وظيفة اثنين في واحد مكواة بالبخار قوية بدون سلك، يمكن تحويلها بسهولة إلى مكواة تستخدم مع سلك. استمتع بالحرية القصوى لتحريك المكواة مع سلك من دون تغيير نمط الكي: ستقوم المكواة بشحن نفسها على منصة الشحن في حين تقوم بترتيب الملابس ملابس صعبة؟ استخدم المكواة مع سلك واكوِ كما تفعل مع أي مكواة بالبخار أخرى.

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

      تقوم وظيفة البخار الفائق السرعة البخار بشكل فائق السرعة بأقصى معدل

      تقوم وظيفة البخار الفائق السرعة البخار بشكل فائق السرعة بأقصى معدل

      أزِل حتى التجاعيد الأصعب عبر تحرير معدل البخار الأقصى المستمر مع وظيفة البخار الفائق السرعة. في حين تحرر تعزيز البخار طلقة واحدة من البخار وتحرر وظيفة البخار الفائق السرعة دفقًا مستمرًا من البخار بأقصى معد للدقائق قليلة حسب الطلب.

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد.

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

      تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        بخار عمودي
        نعم
        Cord length
        2.4 m
        البخار المستمر
        30 غ/د
        فولتية
        220 - 240
        الطاقة
        2000 واط
        سعة خزان الماء
        250 ml
        مِرش
        نعم
        طلقة بخار
        160 g
        بخار فائق السرعة
        نعم

      • عملية كيّ مريحة

        وظيفة مزدوجة للاستخدام مع سلك/بدون سلك
        نعم
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        مشبك أمان للوح الكيّ
        نعم
        قاعدة المكواة
        مادّة الأنوديليوم
        منع التقطّر
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.4 m
        فتحة البخار
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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