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حرية الحركة، حرية الخيار
لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حرية الحركة، حرية الخيار
لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة. إكتشف كلّ المميزات
حرية الحركة، حرية الخيار
لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حرية الحركة، حرية الخيار
لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة. إكتشف كلّ المميزات
توفر لك وظيفة اثنين في واحد مكواة بالبخار قوية بدون سلك، يمكن تحويلها بسهولة إلى مكواة تستخدم مع سلك. استمتع بالحرية القصوى لتحريك المكواة مع سلك من دون تغيير نمط الكي: ستقوم المكواة بشحن نفسها على منصة الشحن في حين تقوم بترتيب الملابس ملابس صعبة؟ استخدم المكواة مع سلك واكوِ كما تفعل مع أي مكواة بالبخار أخرى.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
أزِل حتى التجاعيد الأصعب عبر تحرير معدل البخار الأقصى المستمر مع وظيفة البخار الفائق السرعة. في حين تحرر تعزيز البخار طلقة واحدة من البخار وتحرر وظيفة البخار الفائق السرعة دفقًا مستمرًا من البخار بأقصى معد للدقائق قليلة حسب الطلب.
انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!
إخراج بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
عملية كيّ مريحة
التحكم بالترسبات الكلسية