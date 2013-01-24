وظيفة مزدوجة: مكواة بدون سلك مذهلة ومكواة بالبخار قوية في آن

توفر لك وظيفة اثنين في واحد مكواة بالبخار قوية بدون سلك، يمكن تحويلها بسهولة إلى مكواة تستخدم مع سلك. استمتع بالحرية القصوى لتحريك المكواة مع سلك من دون تغيير نمط الكي: ستقوم المكواة بشحن نفسها على منصة الشحن في حين تقوم بترتيب الملابس ملابس صعبة؟ استخدم المكواة مع سلك واكوِ كما تفعل مع أي مكواة بالبخار أخرى.