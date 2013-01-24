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مكواة بالبخار

GC3569/27
التصنيف الإجمالي / 5
  • إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
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    مكواة بالبخار

    GC3569/27
    التصنيف الإجمالي / 5

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

      مكواة مع خزان مياه كبير

      • قوة بخار 40غ /دقيقة؛ تعزيز بخار 170 غ
      • قاعدة مكواة من السيراميك
      • 2400 واط
      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل إعادة تعبئة أقل

      يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل إعادة تعبئة أقل

      عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة أقل. يمكّنك خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل من الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار الكبيرة ومفتاح البخار المنزلق والمريح، مما يمنحك تحكمًا كاملاً.

      قاعدة مكواة خزفية EasyFlow

      تتميّز قاعدة المكواة الخزفية EasyFlow بأنها مقاومة للخدوش وتنزلق بسهولة وسهلة التنظيف.

      تعزيز بخار يبلغ 170 غ لأصعب التجاعيد

      سيوفر استخدام تعزيز البخار دفق بخار يصل إلى 170 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد

      المواصفات التقنية

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • سهولة الاستخدام

        منع التقطير
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        سعة خزان الماء
        400  مل
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        تعبئة المياه وإفراغها
        باب فتحة الجوانب

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        البخار المستمر
        40  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        قاعدة المكواة
        سيراميك
        تعزيز البخار
        170  غ

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220  فولت

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