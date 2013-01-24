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سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها غير اللاصقة التي تنزلق بسهولة على كل الأقمشة، ووظيفة تنظيف الكلس لأداء متين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها غير اللاصقة التي تنزلق بسهولة على كل الأقمشة، ووظيفة تنظيف الكلس لأداء متين. إكتشف كلّ المميزات
سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها غير اللاصقة التي تنزلق بسهولة على كل الأقمشة، ووظيفة تنظيف الكلس لأداء متين. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها غير اللاصقة التي تنزلق بسهولة على كل الأقمشة، ووظيفة تنظيف الكلس لأداء متين. إكتشف كلّ المميزات
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
يمكن استخدام هذه المكواة البخارية مع مياه الحنفية العادية، وتسهّل حاوية تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر عند استخدام مياه الحنفية.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
يوفّر رأس مكواة Philips هذا دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب ومزوّد بأخدود الأزرار وتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
معالجة الكلس
ضمان
المواصفات التقنية
الطاقة
التصميم واللون الخارجي