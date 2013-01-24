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هواء صحي أكثر، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA والكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر بفعالية، بما في ذلك جسيمات PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي أكثر، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA والكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر بفعالية، بما في ذلك جسيمات PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه. إكتشف كلّ المميزات
هواء صحي أكثر، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA والكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر بفعالية، بما في ذلك جسيمات PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي أكثر، على الدوام
يلتقط فلتر HEPA والكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرومتر بفعالية، بما في ذلك جسيمات PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا إجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه. إكتشف كلّ المميزات
توصي Philips باستبدال فلتر جهاز تنقية الهواء في غضون 24 شهرًا من الاستخدام للمرة الأولى.
وحدها الفلاتر التي تحمل علامة Philips التجارية تضمن استمرار عمل جهازك بشكل فعال.
يقوم نظام التنقية HEPA بإزالة 99,95% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون **. نظام ثلاثي المراحل: الفلتر الأولي، وفلتر HEPA وفلتر الكربون النشط. يلتقط الفلتر الأولي الجسيمات الكبيرة مثل الغبار والشعر. بعد ذلك، يلتقط فلتر HEPA الفيروسات والبكتيريا وغبار المنزل وزغب الحيوانات الأليفة وغبار الطلع والتلوّث الخارجي وعث الغبار وجراثيم العفن والدخان وغيرها من مسببات الحساسية والمواد الملوّثة. أخيرًا، يزيل فلتر الكربون النشط الغازات الضارة والروائح الكريهة.
يسمح تصميم الفلتر الشامل بدخول الهواء إلى الفلتر من كل الزوايا لتوزيع الهواء بشكل أفضل وعمل الجهاز بشكل ملائم.
Performance
مراحل التنقية
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