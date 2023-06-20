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NanoProtect Pro S3 Filters

فلتر NanoProtect Pro S3

FY3437/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام
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    NanoProtect Pro S3 Filters فلتر NanoProtect Pro S3

    FY3437/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    هواء صحي، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا إكتشف كلّ المميزات

    NanoProtect Pro S3 Filters فلتر NanoProtect Pro S3

    هواء صحي، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا إكتشف كلّ المميزات

    هواء صحي، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا إكتشف كلّ المميزات

    NanoProtect Pro S3 Filters فلتر NanoProtect Pro S3

    هواء صحي، على الدوام

    يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا إكتشف كلّ المميزات

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      هواء صحي، على الدوام

      • لامتصاص الجسيمات الضارة

      تقنية التعقيم Nanokill

      تدمر تقنية التعقيم بالأكسيجين Nanokill الخلايا البكتيرية والأغشية الدهنية الفيروسية، مما يقتل بشكل فعال الفيروسات المسببة للأمراض HFMD >و99% من فيروسات الأنفلونزا A H1N1*.

      إزالة مسببات الحساسية والفيروسات بطريقة احترافية

      يقوم بتصفية 99,97% من الجسيمات ذات قطر بحجم 0,3 ميكرون*، أي أصغر من الجسيمات ذات الاحتمالية الأعلى لحمل مسببات الحساسية الشائعة بما في ذلك عث الغبار غبار الطلع ووبر الكلاب والقطط

      تصميم مضمن لصيانة الفلتر بسهولة

      يمكن تركيب فلاتر HEPA (جسيمات الهواء العالية الكفاءة) المركبة والكربون النشط بطريقة سهلة ومريحة.

      إزالة الفورمالدهيد بطريقة احترافية

      يحتوي على مركب إزالة الفورمالدهيد الثنائي من الأمين والمنغنيز الذي يلتقط الفورمالدهيد ويحلله بسرعة في أقل من 0,1 ثانية*. يحتوي فلتر الكربون المنشط على مساحة سطح محددة تعادل 52 ملعب كرة قدم، ما يوفر امتصاصًا قويًا لمنتجات وروائح يتحلل منها الفورمالدهيد. وهو يقلل من تركيز الفورمالدهيد إلى 0,01 مغ/م ، أي 10 مرات أعلى من المعايير الأوروبية

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        1,47 كجم  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
        243*255*325  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        1,87 كجم  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        234,6*248*300,5

      • الأداء

        إزالة الفورمالديهايد
        نعم
        ينقي PM2.5
        نعم
        ينقّي البكتيريا
        نعم
        ينقي الفيروسات
        نعم
        إزالة الروائح الكريهة
        نعم
        الفلتر
        لجهاز تنقية وترطيب الهواء اثنين في واحد AC3737

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          الآراء

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          • * مختبر تابع لجهة ثالثة بناء على عينات الاختبار المشار إليها في معيار ISO 18184-2019 الأقمشة - تحديد النشاط المضاد للفيروسات في الأقمشة، لمدة 24 ساعة من العمل ضد مادة الفلتر، ويتعلق اختبار الفيروس بالفيروس المسبب للأمراض في اليد والقدم والفم (الفيروس المعوي EV71)، حيث تكون خلايا فيرو هي مضيف الاختبار، تم تكرار الاختبار 3 مرات، ومعدل النشاط المضاد للفيروسات المقاس > 99,99%
          • *مختبر تابع لجهة ثالثة بناء على عينات الاختبار المشار إليها في معيار ISO 18184-2019 الأقمشة - الغزل
          • *نتائج اختبار كفاءة إزالة الجسيمات بحجم 0,003 ميكرون من الفلتر من قبل مختبر تابع لجهة ثالثة باستخدام رذاذ كلوريد الصو وفقًا لمعيار ‎DIN 71460-1:2006-04, ISO/TS 11155-1:2001-11. * يمكن للفلتر إزالة الجسيمات بحجم 0,003 ميكرون. يشير PM2.5 إلى الجسيمات في الهواء التي يساوي قطرها 2,5 ميكرون أو أقل، ويعتبر 2,5 ميكرون أكبر بنحو 833 مرة من 0,003 ميكرون.
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