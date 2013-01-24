هواء صحي أكثر، على الدوام

يلتقط فلتر HEPA من الكربون النشط المضمّن هذا الجسيمات الضارة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون بفعالية، بما في ذلك، PM2.5 ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات. وهو يمتصّ أيضًا الفورمالديهايد وإجمالي المركّبات العضوية المتطايرة (TVOC) والروائح الكريهة ويحبسها داخل مسامه الصغيرة جدًا.