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فلتر الترطيب

FY2401/30
التصنيف الإجمالي / 5
  • هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام هواء صحي، على الدوام
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    فلتر الترطيب

    FY2401/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    هواء صحي، على الدوام

    يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال

    فلتر الترطيب

    هواء صحي، على الدوام

    يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال

    هواء صحي، على الدوام

    يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال

    فلتر الترطيب

    هواء صحي، على الدوام

    يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال

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      *فلتر شبكي محسَّن يضاعف فترة الاستخدام

      يمكن استخدام الفلتر الشبكي المحسَّن لغاية 6 أشهر، أي ضعف الفترة فترة الاستخدام التي يتميّز بها الفلتر الشبكي من الجيل السابق.

      قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال

      يتميّز هذا الفلتر الشبكي بسماكة 30 مم وهو مصنوع من مادة البولي إيثيلين تيرفتالات، بالإضافة إلى بنية قرص شمع العسل المؤلفة من 12 طبقة ومساحة منبسطة تبلغ 15662 سنتمترًا مربعًا، مما يوفر قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخرًا فعالاً.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        لون رمادي قاتم

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.1  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
        502 × 130 × 30

      • بلد المنشأ

        بلد المنشأ
        الصين

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          الآراء

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          • تستند فترة الاستخدام إلى اختبار المقارنة بالفلتر الشبكي القديم (Philips HU4102) في ظروف الاختبار نفسها. يمكن استخدام الفلتر الشبكي المحسَّن لفترة مضاعفة مقارنة بالفلتر الشبكي القديم.