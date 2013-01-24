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فلتر Nano Protect

FY1410/30
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تنقية هواء ذكية تنقية هواء ذكية تنقية هواء ذكية
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    فلتر Nano Protect

    FY1410/30
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر Nano Protect

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر Nano Protect

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات

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      تنقية هواء ذكية

      يلتقط نسبة 99,97% من الجسيمات

      • يلتقط نسبة 99,97% من الجسيمات
      فترة استهلاك لغاية 24 شهرًا

      فترة استهلاك لغاية 24 شهرًا

      يتميّز فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 3 من Philips بـ 111 طيّة محسّنة، مما يغطي مساحة منبسطة بحجم 1,6 أمتار مربعة لضمان فترة استهلاك طويلة لغاية 24 شهرًا.

      يلتقط نسبة 99,97% من الجسيمات

      يلتقط نسبة 99,97% من الجسيمات

      تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 3 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,97%* من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,3 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المحمولة بالهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا* والفيروسات*. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

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