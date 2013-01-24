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فلتر NanoProtect السلسلة 2

FY0194/30
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تنقية هواء ذكية تنقية هواء ذكية تنقية هواء ذكية
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    فلتر NanoProtect السلسلة 2

    FY0194/30
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر NanoProtect السلسلة 2

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر NanoProtect السلسلة 2

    تنقية هواء ذكية

    يلتقط فلتر NanoProtect من السلسلة 2 نسبة 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومتر، بما في ذلك المواد الشائعة المسببة للحساسية والغبار والتلوث والبكتيريا. كذلك، تدوم فترة استهلاكه 12 شهرًا لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات

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      تنقية هواء ذكية

      يلتقط 99,5% من الجسيمات

      • يلتقط 99,5% من الجسيمات
      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      فترة استهلاك لغاية 12 شهرًا

      يغطي فلتر NanoProtect السلسلة 2 من Philips مساحة منبسطة بحجم 1,26 مترًا مربعًا لضمان فترة استهلاك طويلة لغاية 12 شهرًا.

      يلتقط 99,5% من الجسيمات

      تمت صناعة فلتر NanoProtect HEPA السلسلة 3 من Philips من مواد عالية الجودة. يمكن لهذا الفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,5% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، أي حجم معظم مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء والجسيمات المضرة والبكتيريا*. يضمن الفلتر العالي الجودة ببنيته الصلبة والثابتة تدفق كل كمية الهواء من خلاله لتوفير تنقية عالية الفعالية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

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