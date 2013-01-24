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PowerPro Compact

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC9350/61
التصنيف الإجمالي / 5
  • قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5 قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5 قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5
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    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9350/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    توفّر المكنسة الكهربائية PowerPro Compact الجديدة من Philips نتائج تنظيف استثنائية بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean. وصُممت حاوية الغبار لإمكانية إفراغها بطريقة نظيفة. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    توفّر المكنسة الكهربائية PowerPro Compact الجديدة من Philips نتائج تنظيف استثنائية بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean. وصُممت حاوية الغبار لإمكانية إفراغها بطريقة نظيفة. إكتشف كلّ المميزات

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    توفّر المكنسة الكهربائية PowerPro Compact الجديدة من Philips نتائج تنظيف استثنائية بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean. وصُممت حاوية الغبار لإمكانية إفراغها بطريقة نظيفة. إكتشف كلّ المميزات

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    توفّر المكنسة الكهربائية PowerPro Compact الجديدة من Philips نتائج تنظيف استثنائية بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean. وصُممت حاوية الغبار لإمكانية إفراغها بطريقة نظيفة. إكتشف كلّ المميزات

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      قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

      حجم صغير وفعالية في آن

      • 1800 واط
      • فلتر EPA 10
      • 1.5 لتر

      تقنية PowerCyclone 5 تفصل الغبار عن الهواء بخطوة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 5 تدفق الهواء والأداء إلى أقصى حد من خلال فصل الأوساخ عن الهواء بتمريرة واحدة. وهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية عبر خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل تصميم مدخل الهواء. 2) يسرّع ممر الهواء المتقوس تدفق الهواء في الحجرة ذات الحركة الإعصارية لفصل الغبار عن الهواء. 3) تزيل الشفرات المحسنة عند المخرج الأوساخ من فاصل الحركة الإعصارية وتنقلها إلى حاوية الغبار.

      فلتر EPA10 لهواء صحي

      يتميّز فلتر EPA ذات الطيات بسطح واسع وأداء تنقية جيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التقاط جسيمات الغبار الصغيرة، ويمنع التدفق الإعصاري الفلتر من الانسداد بسرعة ويمنحك نتائج تنقية أفضل وتدوم لفترة أطول.

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تأتي المكنسة الكهربائية مزوّدة بفرشاة ناعمة لإزالة الغبار، تم تضمينها بشكل ملائم في مقبض الجهاز، لتكون دائمًا جاهزة للاستخدام.

      فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.

      دواليب كبيرة لتحكم سلس بالحركة

      تمكّن الدواليب الكبيرة التحكم السلس بالحركة.

      محرك بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقوة 1800 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

      خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

      يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1500  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800  واط
        مستوى قوة الصوت
        82  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        350  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        بلاستيك
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock

      • التصميم

        اللون
        أسود قاتم

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.5  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر EPA 10
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة عادية
        فوهة MultiClean

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        410 x‏ 281‏ x‏ 247  ملليمترًا
        وزن المنتج
        4.5  كلغ
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        525 x‏ 320‏ x‏ 315  ملليمترًا

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