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قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5
توفّر المكنسة الكهربائية PowerPro Compact الجديدة من Philips نتائج تنظيف استثنائية بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean. وصُممت حاوية الغبار لإمكانية إفراغها بطريقة نظيفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5
توفّر المكنسة الكهربائية PowerPro Compact الجديدة من Philips نتائج تنظيف استثنائية بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean. وصُممت حاوية الغبار لإمكانية إفراغها بطريقة نظيفة. إكتشف كلّ المميزات
قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5
توفّر المكنسة الكهربائية PowerPro Compact الجديدة من Philips نتائج تنظيف استثنائية بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean. وصُممت حاوية الغبار لإمكانية إفراغها بطريقة نظيفة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5
توفّر المكنسة الكهربائية PowerPro Compact الجديدة من Philips نتائج تنظيف استثنائية بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean. وصُممت حاوية الغبار لإمكانية إفراغها بطريقة نظيفة. إكتشف كلّ المميزات
تحسّن تقنية PowerCyclone 5 تدفق الهواء والأداء إلى أقصى حد من خلال فصل الأوساخ عن الهواء بتمريرة واحدة. وهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية عبر خطوات فعالة جدًا: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل تصميم مدخل الهواء. 2) يسرّع ممر الهواء المتقوس تدفق الهواء في الحجرة ذات الحركة الإعصارية لفصل الغبار عن الهواء. 3) تزيل الشفرات المحسنة عند المخرج الأوساخ من فاصل الحركة الإعصارية وتنقلها إلى حاوية الغبار.
يتميّز فلتر EPA ذات الطيات بسطح واسع وأداء تنقية جيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التقاط جسيمات الغبار الصغيرة، ويمنع التدفق الإعصاري الفلتر من الانسداد بسرعة ويمنحك نتائج تنقية أفضل وتدوم لفترة أطول.
تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.
تأتي المكنسة الكهربائية مزوّدة بفرشاة ناعمة لإزالة الغبار، تم تضمينها بشكل ملائم في مقبض الجهاز، لتكون دائمًا جاهزة للاستخدام.
تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.
تمكّن الدواليب الكبيرة التحكم السلس بالحركة.
يولّد المحرك بقوة 1800 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.
يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.
Performance
مدى الاستفادة
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد
FC8077/01
FC8010/02