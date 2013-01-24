الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

PerformerPro

مكنسة كهربائية مع كيس

FC9184/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس* أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس* أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
    -{discount-value}

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9184/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerformerPro مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

    بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*

      مع محرّك بقوّة 2100 واط وكيس غبار بسعة 5 ليتر

      • 2100 واط
      • مرشح HEPA 12
      • 5 لترات
      محرك بقوة 2100 واط يولد قوة امتصاص 475 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 2100 واط يولد قوة امتصاص 475 واط كحدّ أقصى

      يولّد المحرك بقوة 2100 واط قوة امتصاص بقوة 475 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.

      فوهة TriActive ‏3 في 1 الجديدة لالتقاط الغبار الناعم والخشن

      فوهة TriActive ‏3 في 1 الجديدة لالتقاط الغبار الناعم والخشن

      تنظف فوهة TriActive بثلاث طرق وبتمريرة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل قاعدتها المصممة خصيصًا لإزالة الغبار من العمق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تلتقط الغبار والأوساخ بدقّة بجانب الأثاث والجدران بفضل قناتَي الهواء على الجهة اليسرى واليمنى.

      مرشح EPA 12 مع تصفية الغبار بنسبة 99,5%

      مرشح EPA 12 مع تصفية الغبار بنسبة 99,5%

      هذا الفلتر الخاص يلتقط 99.5% من الغبار قبل أن يعاد نفخ الهواء في غرفتك، مما يضمن بيئة خالية من الغبار تماماً.

      كيس غبار من نوع s-bag ذو أداء يدوم طويلاً يلتقط حتى أصغر جسيمات الغبار

      كيس غبار من نوع s-bag ذو أداء يدوم طويلاً يلتقط حتى أصغر جسيمات الغبار

      يلتقط الكيس s-bag من Philips الذي يتمتع بأداء مستدام والمؤلف من خمس طبقات جودة عالية من دون رواسب، جزيئات الغبار الأكثر صغرًا. تمنحك هذه التصفية الممتازة نتيجة تنظيف أفضل وهواء نظيفًا في غرفتك. كما تحافظ التصفية المتعددة الطبقات على قوة الشفط التي تتمتع بها المكانس الكهربائية خلال فترة استخدام الكيس. تم اختبار s-bag ULP من قبل معهد الاختبار المستقل TÜV Rheinland Group واعتماده، كما تم تثبيت أن هذا المنتج يدوم بنسبة 80% أكثر من كيس الغبار القياسي.

      خرطوم دوار 360Flex لتحيرك سلس

      خرطوم دوار 360Flex لتحيرك سلس

      يمنحك الخرطوم الدوار من Philips قابلية التدوير 360 درجة لتحريك المكنسة الكهربائية بسهولة في المنزل.

      مقبض طويل جداً مع صمام هواء منزلق للوصول إلى أبعد الأماكن

      مقبض طويل جداً مع صمام هواء منزلق للوصول إلى أبعد الأماكن

      إن المقبض المريح هذا مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة. يتيح لك مفتاح تمرير الهواء تعديل قوة الشفط من دون الحاجة إلى الانحناء.

      كيس غبار بسعة 5 ليتر لتنظيف أطول

      كيس غبار بسعة 5 ليتر لتنظيف أطول

      تتيح لك حجرة الغبار بسعة 5 ليتر المصممة بشكل مميز الاستخدام الأمثل لكيس الغبار لتتمكّن من التنظيف لفترة أطول.

      تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

      تقنية Airflow Max الثورية لامتصاص مثالي

      تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أزرق ساطع

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        47  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2100  واط
        مستوى قوة الصوت
        79  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        475  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        35  كيلو باسكال

      • تصفية

        نوع كيس الغبار
        كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلًا
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح Super Clean Air HEPA 12
        مرشح المحرك
        من ثلاث طبقات
        سعة كيس الغبار
        5  لتر

      • مدى الاستفادة

        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع العجلات
        مطاط
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة TriActive
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        5.0  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        500 ‏x‏ 310‏ x‏ 300  ملليمترًا

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند

            • تم اختبار قوة الشفط بالتوافق مع معيار IEC 60312-1، من قبل معهد الاختبار الخارجي SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (قسم أسلوب حياة المستهلك Philips Consumer LifeStyle B.V.، أغسطس 2012)