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أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات
أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى قوة شفط حتى أثناء امتلاء الكيس*
بفضل محرّك المكنسة الكهربائية PerformerPro من Philips الفعال بقوة 2100 واط وحجرة الغبار المصممة خصيصًا، تحافظ هذه الأخيرة على تدفق عالٍ للهواء، مما يوفّر أعلى قدرة على الشفط. ويتيح ذلك الحصول على نتائج تنظيف مذهلة حتى أثناء امتلاء الكيس!* إكتشف كلّ المميزات
يولّد المحرك بقوة 2100 واط قوة امتصاص بقوة 475 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف ممتازة.
تنظف فوهة TriActive بثلاث طرق وبتمريرة واحدة: 1) تفتح السجاد بلطف بفضل قاعدتها المصممة خصيصًا لإزالة الغبار من العمق. 2) تشفط القطع الكبيرة بفضل فتحتها الأكبر في الجهة الأمامية. 3) تلتقط الغبار والأوساخ بدقّة بجانب الأثاث والجدران بفضل قناتَي الهواء على الجهة اليسرى واليمنى.
هذا الفلتر الخاص يلتقط 99.5% من الغبار قبل أن يعاد نفخ الهواء في غرفتك، مما يضمن بيئة خالية من الغبار تماماً.
يلتقط الكيس s-bag من Philips الذي يتمتع بأداء مستدام والمؤلف من خمس طبقات جودة عالية من دون رواسب، جزيئات الغبار الأكثر صغرًا. تمنحك هذه التصفية الممتازة نتيجة تنظيف أفضل وهواء نظيفًا في غرفتك. كما تحافظ التصفية المتعددة الطبقات على قوة الشفط التي تتمتع بها المكانس الكهربائية خلال فترة استخدام الكيس. تم اختبار s-bag ULP من قبل معهد الاختبار المستقل TÜV Rheinland Group واعتماده، كما تم تثبيت أن هذا المنتج يدوم بنسبة 80% أكثر من كيس الغبار القياسي.
يمنحك الخرطوم الدوار من Philips قابلية التدوير 360 درجة لتحريك المكنسة الكهربائية بسهولة في المنزل.
إن المقبض المريح هذا مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة. يتيح لك مفتاح تمرير الهواء تعديل قوة الشفط من دون الحاجة إلى الانحناء.
تتيح لك حجرة الغبار بسعة 5 ليتر المصممة بشكل مميز الاستخدام الأمثل لكيس الغبار لتتمكّن من التنظيف لفترة أطول.
تزيد تقنية Airflow Max تدفق الهواء، مما يتيح لكيس الغبار التوسّع بطريقة موحّدة، فتحصل بالتالي على أعلى قوة شفط، حتى أثناء امتلاء الكيس!
التصميم
Performance
تصفية
مدى الاستفادة
الفوهات والملحقات
الوزن والأبعاد
FC8021/03
FC8077/01