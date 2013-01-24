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صغيرة من الخارج، قوية من الداخل
المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صغيرة من الخارج، قوية من الداخل
المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل. إكتشف كلّ المميزات
صغيرة من الخارج، قوية من الداخل
المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صغيرة من الخارج، قوية من الداخل
المكنسة الكهربائية الصغيرة من Philips لتنظيف فعّال. تتميّز هذه المكنسة بسهولة التخزين والحمل والاستخدام بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير. وتساعد حاوية الغبار السهلة الإفراغ في تجنب انتشار الغبار في الهواء. اختبر حرية التنقل. إكتشف كلّ المميزات
فلتر إسفنجي قابل للغسل لأداء طويل الأمد.
تتميّز حاوية الغبار بتصميم دقيق للتخلص من الأوساخ المجمّعة من دون نشر الغبار في الهواء. يمكن استخدام الحاوية بيد واحدة وبفضل شكلها الفريد وسطحها المالس، يمكنك التحكم بإفراغ حاوية الغبار بسهولة تامة.
إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
تم تزويد المكنسة الكهربائية هذه بمحرك بقوة 1400 واط يولّد قوة شفط عالية من أجل الحصول على نتائج تنظيف جيدة.
تمنحك تقنية PowerCyclone نتائج مذهلة في التنظيف من خلال 3 خطوات فائقة الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة إلى PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المستقيم والأملس. 2) يزيد ممر الهواء المنحني سرعة الهواء لأعلى في الحجرة ذات التيارات الإعصارية. 3) في أعلى التيار الإعصاري، تقوم شفرات المخرج بفصل الغبار عن الهواء بشكل فعال.
يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.
مقبض إضافي لسهولة الحمل مزوّد بوظيفة لف للسلك.
جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة.
تساعدك أداة تنظيف الشقوق في تنظيف الأثاث.
Performance
مدى الاستفادة
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
الاستدامة
الوزن والأبعاد