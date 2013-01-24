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MiniVac

مكنسة كهربائية محمولة باليد

FC6150/61
التصنيف الإجمالي / 5
  • لإزالة الغبار والأوساخ المرئية. لإزالة الغبار والأوساخ المرئية. لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.
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    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    FC6150/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.

    جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة. إكتشف كلّ المميزات

    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.

    جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة. إكتشف كلّ المميزات

    لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.

    جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة. إكتشف كلّ المميزات

    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    لإزالة الغبار والأوساخ المرئية.

    جعلت المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips عملية التنظيف اليومي سريعة وسهلة. فتأتي مزوّدة ببطاريات قابلة لإعادة الشحن لتوفير إمكانية تنقل قصوى وتسمح الملحقات المتوفرة معها بتنظيف الأسطح الدقيقة والوصول إلى الزوايا الصعبة. إكتشف كلّ المميزات

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      تقنية تصفية على مرحلتين لتنظيف سهل

      • 3.6 فولت
      • باللون الأبيض
      • أكسسواران
      نظام تصفية على مرحلتَين لنتائج تنظيف مثالية

      نظام تصفية على مرحلتَين لنتائج تنظيف مثالية

      يضمن نظام التصفية على مرحلتين عدم تسرّب الغبار إلى الخارج فور دخوله إلى حجرة الغبار. يلتقط الفلتر الأول معظم الغبار، بينما يلتقط الفلتر الثاني الجزيئيات الأصغر من الغبار.

      بطارية NiMh للاستخدام اليومي

      بطارية NiMh للاستخدام اليومي

      تضمن بطاريات NiMH المستخدمة في المكنسة الكهربائية المحمولة باليد طاقة تدوم طويلاً، مقارنة بأنواع أخرى من البطاريات التي تعاني تأثير الذاكرة أي شحن البطارية بشكل متكرر بعد تفريغها جزئيًا فقط.

      تشغيل لاسلكي لحرية تنقل تامة

      تشغيل لاسلكي لحرية تنقل تامة

      بات بإمكانك تنظيف كل الأماكن من دون التقيّد بمكان مقبس الطاقة، وذلك بفضل البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

      حاوية غبار سهلة التفريغ

      حاوية غبار سهلة التفريغ

      تتميّز حاوية الغبار بنظام سهل التحرير، مما يجعل عملية التخلص من الغبار صحية وسريعة وسهلة.

      تصميم مريح للمقبض لسهولة الحمل

      تصميم مريح للمقبض لسهولة الحمل

      تتميّز المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips بمقبض على شكل حلقة، الأمر الذي يضمن سهولة حملها وللاستمتاع براحة قصوى أثناء استخدامها.

      تسمح لك أداة تنظيف الشقوق والفرشاة بالتنظيف في كافة الأماكن

      تسمح لك أداة تنظيف الشقوق والفرشاة بالتنظيف في كافة الأماكن

      بفضل أداتَي تنظيف الشقوق والفرشاة، أصبح بإمكانك تنظيف كل الأماكن. يتميّز ملحق الفرشاة بنعومته على الأسطح الدقيقة وتمكّنك أداة تنظيف الشقوق من تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

      حجرة غبار لدورات تنظيف متعددة

      تتميّز سلّة الغبار المتطورة بحجم كبير بما يكفي لإجراء دورات تنظيف متعددة من دون الحاجة إلى تفريغها من الغبار بين كل دورة وأخرى.

      وزن خفيف لضمان راحة قصوى

      وزن خفيف لضمان راحة قصوى وأقل مستوى من المجهود أثناء دورات التنظيف.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        فولتية البطارية
        3.6  فولت
        وقت الشحن
        16-18  ساعة (ساعات)
        وقت التشغيل
        9‏-10  دقيقة (دقائق)

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        0.5  لتر
        نظام التصفية
        حركة إعصارية بمرحلتين

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • فرشاة
        • أداة تنظيف الشقوق

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        444 × 133 × 109  ملليمترًا
        وزن المنتج
        <1  كلغ

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