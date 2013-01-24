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شاحن للسيارة

DLP2510/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • شاحن للسيارة مع منفذَي USB شاحن للسيارة مع منفذَي USB شاحن للسيارة مع منفذَي USB
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    شاحن للسيارة

    DLP2510/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    شاحن للسيارة مع منفذَي USB

    إخراج USB (عدد 2) بقدرة قصوى تبلغ 2,4 أمبير إكتشف كلّ المميزات

    شاحن للسيارة

    شاحن للسيارة مع منفذَي USB

    إخراج USB (عدد 2) بقدرة قصوى تبلغ 2,4 أمبير إكتشف كلّ المميزات

    شاحن للسيارة مع منفذَي USB

    إخراج USB (عدد 2) بقدرة قصوى تبلغ 2,4 أمبير إكتشف كلّ المميزات

    شاحن للسيارة

    شاحن للسيارة مع منفذَي USB

    إخراج USB (عدد 2) بقدرة قصوى تبلغ 2,4 أمبير إكتشف كلّ المميزات

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      شاحن للسيارة مع منفذَي USB

      إخراج 12 واط

      • منفذا شحن USB

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      منفذا USB لشحن جهازَين في الوقت نفسه

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      حماية ذكية من الإحماء المفرط، والقدرة الفولطية العالية والتيار المفرط

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        الإخراج
        قوة قصوى تبلغ 12 واط
        إدخال الطاقة
        تيار مباشر من 12 إلى 24 فولت

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        صندوق
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        19.5  سم
        العرض
        5  سم
        العمق
        3.5  سم
        الارتفاع
        7.7  بوصة
        العرض
        2.0  بوصة
        العمق
        1.4  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.084  كلغ
        الوزن الصافي
        0.041  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.043  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,185  رطل
        الوزن الصافي
        0.090  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.095  رطل
        EAN
        48‎ 95229 10929 2

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        36
        الطول
        34.5  سم
        العرض
        24.5  سم
        الارتفاع
        22.7  سم
        الطول
        13.6  بوصة
        العرض
        9.6  بوصة
        الارتفاع
        8.9  بوصة
        الوزن الإجمالي
        4.4  كلغ
        الوزن الصافي
        1,476  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2,924  كلغ
        الوزن الإجمالي
        9,700  رطل
        الوزن الصافي
        3,254  رطل
        وزن العلبة فارغة
        6,446  رطل
        GTIN
        ‎1 48 95229 10929 9

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        الطول
        11.5  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        20.9  سم
        الطول
        4.5  بوصة
        العرض
        4.3  بوصة
        الارتفاع
        8.2  بوصة
        الوزن الإجمالي
        0.6  كلغ
        الوزن الصافي
        0.246  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,354  كلغ
        الوزن الإجمالي
        1,323  رطل
        الوزن الصافي
        0,542  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0,780  رطل
        GTIN
        ‎2 48 95229 10929 6

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