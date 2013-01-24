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كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning
كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن جهازَي iPhone وiPad
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning
كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن جهازَي iPhone وiPad
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning
كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن جهازَي iPhone وiPad
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كبل مضفور مميز للتحويل من USB-A إلى Lightning
كبل مميز بطول مترين (6 أقدام) لتوفير مزيد من المرونة أثناء شحن جهازَي iPhone وiPad
التوافق
مواصفات الكبل
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي