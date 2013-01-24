مصطلحات البحث
أسنان أكثر بياضًا
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسنان أكثر بياضًا
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات
أسنان أكثر بياضًا
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسنان أكثر بياضًا
استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom DayWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وفي الوقت الذي تريده، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات
بفضل Zoom DayWhite من Philips، يمكن لابتسامتك المشرقة أن تصبح أكثر بياضًا بسرعة ملحوظة، مع الحصول على أفضل النتائج فقط من سبعة إلى أربعة عشر يومًا.
يسمح لك Zoom DayWhite من Philips تبييض أسنانك عندما يكون ذلك ملائمًا لك. ما عليك سوى وضع القوالب من 15 إلى 30 دقيقة مرتين يوميًا، وذلك وفقًا للصيغة التي يوصي بها طبيب الأسنان. وليس عليك القلق إذا نسيت استخدام القالب ليوم واحد، إذ أنه بإمكانك بدء برنامج التبييض وإيقافه بما يتناسب ووقتك.
Zoom DayWhite من Philips هو مبيّض أسنان يمكن استخدامه في المنزل، وهو يجمع ما بين: خلق ابتسامة متألقة، جعل الأسنان ناعمة ولامعة وإدارة الحساسية. وهذا يعني أن ابتسامتك تصبح صحية أكثر بينما يتم تبيضها من خلال تقوية ميناء الأسنان، ما يجعلها أكثر نعومة وبريقًا عند انتهاء العلاج.
بفضل Zoom DayWhite من Philips، يعمد خبير الأسنان الذي تتعامل معه إلى تصميم قالب تبييض مخصص ليتناسب تمامًا مع معالم أسنانك. وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على نفس النتائج المشرقة على كل سنّ من أسنانك!
يُعدّ Zoom DayWhite فردًا من عائلة التبييض Zoom الشعبية التي تقدمها شركة Philips، وهي العلامة التجارية الأولى للتبييض المحترف الذي يطلبه المرضى والتي يثق بها بالفعل أكثر من 14 مليون شخص***. ويأتي Zoom DayWhite أيضًا من نفس مخترعي العلامات التجارية الشعبية التي تعرفها وتحبها، بما في ذلك Philips Sonicare وBreathRx، وتم تصميمه للمساعدة في تحسين صحة أسنانك وابتسامتك.
يوصي خبراء الأسنان بمنتج Zoom DayWhite من Philips كما يُشرفون على العملية بأسرها، حتى تدرك أنه الخيار الأفضل والصحي لأسنانك.
Zoom DayWhite من Philips مدعوم بالدراسات التي أثبتت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة. وبما أن خبير الأسنان الذي تتعامل معه يوصي باستخدامه، يمكنك التأكد من أن النتائج التي ستحصل عليها ستكون متسقة وآمنة على أي حشوات أو حالات ترميم قد قمت بها مسبقًا.
Performance
المكونات
العناصر المرفقة