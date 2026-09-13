سهولة وبساطة

بعد ربط التطبيق Home Access والاتصال عبر Bluetooth، يمكن للمستخدمين من دون أي جهد إعداد القفل DDL615-5HBS. يتضمن هذا إضافة طرق فتح القفل وضبط مستوى الصوت وتمكين القفل الإلكتروني أو إزالة كل ذلك. يمكن أيضًا للمستخدمين الوصول إلى سجلات فتح القفل وسجلات جرس الباب وإشعارات التنبيه وسجلات تشغيل النظام. وبفضل الإعداد البسيط والسهل، يمكنك الاستمتاع براحة البال والراحة.