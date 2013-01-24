مشط التشذيب مصمم للتشذيب بمزيد من الدقة

رُوعي في تصميم مشط التشذيب ألا يشتمل على أسنان أمامية ليمنحك رؤية أكبر أثناء التشذيب. إضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع التقاسيم الدقيقة باستخدام طرف أداة التشذيب، وباستخدام الأداة نفسها بزاوية مختلفة على البشرة يمكنك الحصول على مزيد من التحكم في طول الشعر. فهذا المشط مثالي للحية الخفيفة أو اللحية النابتة، حيث لكل تفصيل قيمته.