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لحية مثالية بنسبة فوضى أقل
توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لحية مثالية بنسبة فوضى أقل
توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى. إكتشف كلّ المميزات
لحية مثالية بنسبة فوضى أقل
توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لحية مثالية بنسبة فوضى أقل
توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى. إكتشف كلّ المميزات
مشط موجِّه للشعر ومرن يتتبع كل منحنيات الوجه لعملية تشذيب متساوية بطريقة سهلة ومريحة.
تظهر شاشة العرض متعددة الوظائف إعداد الطول
يحمي خيار قفل السفر المنتج بحيث لا يتم تشغيله عن غير قصد أثناء وجوده في حقيبتك.
تمتص آلية شفط الشعر المضمنة الشعيرات المقصوصة أثناء الاستخدام وتوفر لك حوض استحمام نظيف بعد الاستخدام.
اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.
رُوعي في تصميم مشط التشذيب ألا يشتمل على أسنان أمامية ليمنحك رؤية أكبر أثناء التشذيب. إضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع التقاسيم الدقيقة باستخدام طرف أداة التشذيب، وباستخدام الأداة نفسها بزاوية مختلفة على البشرة يمكنك الحصول على مزيد من التحكم في طول الشعر. فهذا المشط مثالي للحية الخفيفة أو اللحية النابتة، حيث لكل تفصيل قيمته.
استخدم آلة التشذيب من Philips بطريقة سلكية أو لاسلكية مع البطارية المشحونة لطاقة قصوى وحرية مطلقة.
يتضمّن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قوية وسريعة الشحن بحيث يمكنك شحن المنتج في ساعة واحدة فقط لاستخدام يدوم 50 دقيقة.
إذا أردت زيادة قوة الامتصاص وسرعة القص أثناء التشذيب، فما عليك سوى الضغط على زر زيادة الطاقة Turbo.
صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.
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