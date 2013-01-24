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Beardtrimmer series 7000

أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه بنظام شفط الشعر

BT7085/33
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • لحية مثالية بنسبة فوضى أقل لحية مثالية بنسبة فوضى أقل لحية مثالية بنسبة فوضى أقل
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    Beardtrimmer series 7000 أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه بنظام شفط الشعر

    BT7085/33
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لحية مثالية بنسبة فوضى أقل

    توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Beardtrimmer series 7000 أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه بنظام شفط الشعر

    لحية مثالية بنسبة فوضى أقل

    توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى. إكتشف كلّ المميزات

    لحية مثالية بنسبة فوضى أقل

    توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Beardtrimmer series 7000 أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه بنظام شفط الشعر

    لحية مثالية بنسبة فوضى أقل

    توفر أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه الفعالة هذه أداء تشذيب متميّز. إذ تم تصميم المشط لشعيرات الوجه خصيصًا للحصول على لحية خفيفة مثالية. بالإضافة إلى ذلك، يلتقط نظام شفط الشعر المضمن الشعيرات لضمان أقل نسبة فوضى. إكتشف كلّ المميزات

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      لحية مثالية بنسبة فوضى أقل

      مع نظام شفط الشعر الجديد

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
      • شاشة عرض متعددة الوظائف
      • استخدام لاسلكي لـ 75 دقيقة/شحن لساعة
      • زر زيادة الطاقة Turbo
      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لعملية تشذيب دقيقة وبطريقة متساوية

      مشط لتتبع تقاسيم الوجه لعملية تشذيب دقيقة وبطريقة متساوية

      مشط موجِّه للشعر ومرن يتتبع كل منحنيات الوجه لعملية تشذيب متساوية بطريقة سهلة ومريحة.

      شاشة عرض متعددة الوظائف

      شاشة عرض متعددة الوظائف

      تظهر شاشة العرض متعددة الوظائف إعداد الطول

      قِفل للسفر

      قِفل للسفر

      يحمي خيار قفل السفر المنتج بحيث لا يتم تشغيله عن غير قصد أثناء وجوده في حقيبتك.

      يلتقط نظام شفط الشعر الشعيرات المقصوصة لعملية تشذيب خالية من الفوضى

      يلتقط نظام شفط الشعر الشعيرات المقصوصة لعملية تشذيب خالية من الفوضى

      تمتص آلية شفط الشعر المضمنة الشعيرات المقصوصة أثناء الاستخدام وتوفر لك حوض استحمام نظيف بعد الاستخدام.

      18 إعداد طول مؤمّن من 1 حتى 18 ملم

      18 إعداد طول مؤمّن من 1 حتى 18 ملم

      اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.

      مشط التشذيب مصمم للتشذيب بمزيد من الدقة

      مشط التشذيب مصمم للتشذيب بمزيد من الدقة

      رُوعي في تصميم مشط التشذيب ألا يشتمل على أسنان أمامية ليمنحك رؤية أكبر أثناء التشذيب. إضافة إلى ذلك، يمكنك تتبع التقاسيم الدقيقة باستخدام طرف أداة التشذيب، وباستخدام الأداة نفسها بزاوية مختلفة على البشرة يمكنك الحصول على مزيد من التحكم في طول الشعر. فهذا المشط مثالي للحية الخفيفة أو اللحية النابتة، حيث لكل تفصيل قيمته.

      استخدام سلكي ولاسلكي لطاقة قصوى وحرية مطلقة

      استخدام سلكي ولاسلكي لطاقة قصوى وحرية مطلقة

      استخدم آلة التشذيب من Philips بطريقة سلكية أو لاسلكية مع البطارية المشحونة لطاقة قصوى وحرية مطلقة.

      بطارية ليثيوم أيون قوية لاستهلاك مثالي للطاقة

      بطارية ليثيوم أيون قوية لاستهلاك مثالي للطاقة

      يتضمّن هذا المنتج بطارية ليثيوم أيون قوية وسريعة الشحن بحيث يمكنك شحن المنتج في ساعة واحدة فقط لاستخدام يدوم 50 دقيقة.

      زر زيادة الطاقة Turbo لزيادة سرعة القص والمروحة

      زر زيادة الطاقة Turbo لزيادة سرعة القص والمروحة

      إذا أردت زيادة قوة الامتصاص وسرعة القص أثناء التشذيب، فما عليك سوى الضغط على زر زيادة الطاقة Turbo.

      ضمان لمدة سنتين وجهد يناسب كافة بلدان العالم

      ضمان لمدة سنتين وجهد يناسب كافة بلدان العالم

      صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.

      المواصفات التقنية

      • نظام الطاقة

        شحن سريع
        1  ساعة (ساعات)
        الاستخدام
        سلكي/لاسلكي
        وقت التشغيل
        75 دقيقة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم
        عدد إعدادات الطول
        18
        الدقة (حجم التدرجات)
        بمقدار 1  ملليمترًا
        نوع المشط
        تتبع دقيق
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة
        مجموعة من إعدادات الطول
        1 حتى 18  ملليمترًا

      • التصميم

        اللون الخارجي
        لوحات جانبية بيضاء
        مقبض ناعم الملمس
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        حقيبة
        حقيبة صغيرة للسفر
        شاشة عرض متعددة الوظائف
        • مؤشر البطارية
        • علامة الشحن
        • مؤشر إعداد الطول
        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم
        نظام شفط الشعر
        لجمع الشعر
        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        التسريحات
        • لحية قصيرة
        • سوالف
        • لحية خفيفة

      • Performance

        أداء التشذيب
        زر زيادة الطاقة Turbo

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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