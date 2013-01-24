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Beardtrimmer series 3000

آلة تقصير اللحية

BT3208/13
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
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    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    BT3208/13
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

    Beardtrimmer series 3000 آلة تقصير اللحية

    احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام

    تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات

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      نظام الرفع والتشذيب لقص الشعر بوقت أسرع بنسبة 30%*

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • استخدام لاسلكي لـ 45 دقيقة/شحن 10 ساعات
      • نظام الرفع والتشذيب
      مشط بنظام الرفع والتشذيب لتوجيه الشعر باتجاه الشفرات لعملية تشذيب متساوية

      مشط بنظام الرفع والتشذيب لتوجيه الشعر باتجاه الشفرات لعملية تشذيب متساوية

      قم بتشذيب لحيتك القصيرة بواسطة نظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهها إلى مستوى الشفرات لعملية تشذيب متساوية.

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ لحدّة تدوم طويلاً

      احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب مزوّدة بشفرات مصنوعة من الفولاذ وتلامس بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، وللحفاظ على حدة عالية وفعالة تمامًا مثل وقت شرائها للمرة الأولى.

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      شفرات ناعمة على البشرة لملمس ناعم

      تتميز الشفرات برؤوس مستديرة لملامسة لطيفة مع البشرة ولتفادي خدشها أو تهيّجها.

      10 إعدادات طول قابلة للتثبيت، 0,5 - 10 مم بدقة 1 مم

      10 إعدادات طول قابلة للتثبيت، 0,5 - 10 مم بدقة 1 مم

      تتيح لك عجلة التكبير والتصغير الاختيار من إعدادات الطول ما بين 0,5 و10 مم مع درجات دقة تبلغ 1 مم.

      45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

      45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي

      اشحن أداة التشذيب لـ 10 ساعات للحصول على 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      يمكنك فكّ الرأس وغسله بالمياه لتنظيفه بسهولة. جفّفه قبل إعادة وضعه على الجهاز.

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      آلة سهلة الحمل والاستخدام ومصممة لمساعدتك على تشذيب الشعر في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، جهد كهربائي عالمي، لا حاجة إلى تزييت

      إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        الدقة (حجم التدرجات)
        1 مم
        مجموعة من إعدادات الطول
        0,5 حتى 10 مم
        عرض رأس التشذيب
        32  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد إعدادات الطول
        10 إعدادات طول مضمّنة

      • الملحقات

        المشط
        نظام الرفع والتشذيب
        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        45 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 10 ساعات
        نوع البطارية
        NiMH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        شاشة عرض
        مؤشر الشحن على المحوّل
        تنظيف
        ملحقات قابلة للتشطيف
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح سهل الاستخدام

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

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