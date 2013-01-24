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Satinelle Advanced

آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

BRE635/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات
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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE635/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

    نقدّم لك أسرع أداة لإزالة الشعر على الإطلاق، وهي تتميّز بأقراص فريدة من السيراميك تدور بسرعة أعلى من أي وقت مضى، وتلتقط الشعيرات الرفيعة والقصيرة بإحكام. استمتعي ببشرة ناعمة كالحرير لمدة أسابيع واعتني بمناطق جسمك بطرق مخصصة لإزالة الشعر. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية إزالة الشعر الأسرع التي نقدّمها، حتى على أرفع الشعيرات

      عمليتان روتينيتان لإزالة الشعر

      • للساقَين والجسم والوجه
      • أقراص سيراميك لالتقاط الشعيرات الرفيعة
      • مقبض بتصميم على شكل حرف S
      • +5 ملحقات
      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

      يتميّز رأس آلة إزالة الشعر بتصميم فريد، فهو مصنوع من سطح غير مالس من السيراميك لإزالة حتى أرفع الشعيرات والشعيرات الأقصر بأربعة أضعاف مقارنة بالشمع، بطريقة لطيفة. نقدّم لك الآن أسرع طريقة لإزالة الشعر بفضل دوران القرص بسرعة أعلى من أي وقت مضى (2200 دورة في الدقيقة).

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

      يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      الآلة الأولى لإزالة الشعر مع مقبض على شكل حرف S

      يسهّل المقبض المريح على شكل حرف S تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكّم وطريقة أفضل للوصول إلى الشعيرات بحركات طبيعية ودقيقة على كل أنحاء جسمك.

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      للاستخدام الجاف والرطب من دون أسلاك، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

      يتميّز التصميم بمقبض مقاوم للانزلاق ومثالي للاستخدام مع المياه. يوفّر تجربة مريحة أكثر وألطف في حوض الاستحمام أو تحت الدش. يمكنك استخدام الآلة بدون أسلاك لراحة تامة.

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      مصباح يساعد على تحديد الشعيرات المتناهية الرقّة والصّغر وإزالتها

      رأس حلاقة ومشط تشذيب لحلاقة دقيقة

      رأس حلاقة ومشط تشذيب لحلاقة دقيقة

      يوفر رأس الحلاقة حلاقة دقيقة ونعومة إضافية في مختلف مناطق الجسم. ويأتي مزوّدًا بمشط تشذيب لمنطقة البيكيني.

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      رأس للوجه والمناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

      لنعومة أكثر في مختلف مناطق الجسم، يتضمّن الجهاز رأسًا للوجه لإزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه بسهولة، بالإضافة إلى رأس للمناطق الحساسة لإزالة الشعر في منطقتَي الإبط والبيكيني.

      مع أداة لتمديد البشرة

      مع أداة لتمديد البشرة

      بعمد رأس تمديد البشرة إلى شدّ البشرة أثناء إزالة الشعر.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستعمال

        لاسلكي
        نعم
        مقبض
        مقبض على شكل حرف S
        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم
        ضوء Opti-light
        نعم

      • الملحقات

        رأس الحلاقة
        نعم
        غطاء لأداة مدّ البشرة
        نعم
        رأس لمنطقة الوجه
        نعم
        مشط تشذيب
        نعم
        غطاء المناطق الحساسة
        نعم
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة أساسية
        فرشاة التنظيف
        نعم

      • Performance

        نظام إزالة الشعر
        نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع
        رأس آلة إزالة الشعر
        عريضة جدًا
        أقراص إزالة الشعر
        أقراص السيراميك

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        15 فولت / 5,4 واط
        السرعة 1 لحركة التقاط الشعر
        64000 في الدقيقة
        السرعة 2 لحركة التقاط الشعر
        70400 في الدقيقة
        عدد الملاقط
        32

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت الاستخدام
        لغاية 40 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن لساعة ونصف الساعة
        شحن سريع
        نعم

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

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