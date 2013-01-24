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StraightCare Essential

جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

BHS378/03
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم
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    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    BHS378/03
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات LED لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط، ولمنح شعرك لمعانًا متألقًا مع الأيونات. إكتشف كلّ المميزات

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات LED لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط، ولمنح شعرك لمعانًا متألقًا مع الأيونات. إكتشف كلّ المميزات

    شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات LED لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط، ولمنح شعرك لمعانًا متألقًا مع الأيونات. إكتشف كلّ المميزات

    StraightCare Essential جهاز تمليس الشعر مع ThermoProtect

    شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

    مصمم خصيصًا لتسريح الشعر بسرعة وسهولة، بفضل لوحَين طويلَين مع طبقة من الكيراتين، و6 إعدادات LED لدرجة الحرارة. اعتني بشعرك مع تقنية ThermoProtect، للوقاية من الإحماء المفرط، ولمنح شعرك لمعانًا متألقًا مع الأيونات. إكتشف كلّ المميزات

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      شعر مالس ولامع مع عناية أيونية وتحكّم

      • تقنية ThermoProtect
      • عناية أيونية لشعر لامع
      • لوحان مع طبقة من الكيراتين
      • 6 إعدادات LED لدرجة الحرارة
      6 إعدادات LED لدرجة الحرارة، لتحكّم دقيق

      6 إعدادات LED لدرجة الحرارة، لتحكّم دقيق

      إعدادات متغيرة من 160 إلى 230 درجة مئوية مع تأشير LED لتحكّم دقيق. يمكن استخدام درجات الحرارة المنخفضة لوضع اللمسات الأخيرة في اللحظة الأخيرة ولتسريح لطيف. أما درجات الحرارة المرتفعة فتساعدك في الحصول على نتائج تدوم طويلاً. استمتعي بتسريح دقيق لشعر محمي.

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      إيقاف تشغيل تلقائي لاستخدام آمن

      يتميّز جهاز التسريح بوظيفة إيقاف تشغيل تلقائي للاستخدام الآمن. يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد 60 دقيقة.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      تقنية ThermoProtect

      تقنية ThermoProtect

      تقوم تقنية ThermoProtect بتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ على اللوحَين، لتفادي الإحماء المفرط ولحماية شعرك.

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      جهد كهربائي عالمي للاستخدام حول العالم

      متوافق مع الجهد بقدرة 110-240 فولت. يمكن استخدامه أينما سافرت حول العالم.

      لوحان بطول 100 مم لتمليس سريع وسهل

      يوفّر اللوحان بطول 100 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل ووقت أقل.

      لوحان من السيراميك لشعر يلمع وينساب بنعومة

      لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين ينزلقان بسلاسة في شعرك لتسريح سريع وسهل.

      وظيفة قفل المفاتيح لتخزين آمن وسهل

      يمكن إقفال اللوحَين معًا لتخزين آمن وسهل.

      نطاق درجة الحرارة من 160 ولغاية 230 درجة مئوية

      اختر من نطاق درجة الحرارة الذي يتراوح بين 160 ولغاية 230 درجة مئوية، لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 30 ثانية

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        110-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        وقت الإحماء
        30 ثانية
        ألواح طويلة
        28‏X‏100 مم
        درجة حرارة التسريح
        160 درجة مئوية - 230 درجة مئوية
        نوع التحكّم بالحرارة
        لسان مع مؤشر LED

      • الميزات

        ألواح مادية
        لوحان من السيراميك مع طبقة من الكيراتين
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        قفل اللوح
        نعم
        ضوء جهوزية الاستخدام
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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