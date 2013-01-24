مصطلحات البحث
شعر فريد. رعاية فريدة.
يأتي Hair Dryer Prestige من Philips مزوّدًا بتقنية SenseIQ لاستشعار درجة حرارة الشعر وضبط الحرارة أكثر من 12000* مرة لتفادي الإحماء المفرط، ما يمنحك شعرًا صحيًا لدرجة اللمعان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شعر فريد. رعاية فريدة.
يأتي Hair Dryer Prestige من Philips مزوّدًا بتقنية SenseIQ لاستشعار درجة حرارة الشعر وضبط الحرارة أكثر من 12000* مرة لتفادي الإحماء المفرط، ما يمنحك شعرًا صحيًا لدرجة اللمعان. إكتشف كلّ المميزات
شعر فريد. رعاية فريدة.
يأتي Hair Dryer Prestige من Philips مزوّدًا بتقنية SenseIQ لاستشعار درجة حرارة الشعر وضبط الحرارة أكثر من 12000* مرة لتفادي الإحماء المفرط، ما يمنحك شعرًا صحيًا لدرجة اللمعان. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شعر فريد. رعاية فريدة.
يأتي Hair Dryer Prestige من Philips مزوّدًا بتقنية SenseIQ لاستشعار درجة حرارة الشعر وضبط الحرارة أكثر من 12000* مرة لتفادي الإحماء المفرط، ما يمنحك شعرًا صحيًا لدرجة اللمعان. إكتشف كلّ المميزات
تقنية SenseIQ لتجفيف الشعر بطريقة مخصصة. الاستشعار. يقوم مستشعر الأشعة تحت الحمراء الرقمي الخاص بالمجفف باستشعار درجة حرارة شعرك بشكلٍ مستمر لتوفير حماية مخصصة. التكيّف. يقوم المعالج الدقيق الذكي بتحليل البيانات التي سجّلها المستشعر وضبط الحرارة أكثر من 12000 مرة لكل جلسة تجفيف*** بهدف تفادي الإحماء المفرط. العناية. تعمل تقنية الاستشعار والتكيّف على حماية الشعر أثناء التجفيف وتحافظ على رطوبة شعرك الطبيعة بنسبة 95%**.
يقوم مستشعر الأشعة تحت الحمراء الرقمي باستشعار درجة حرارة شعرك بشكلٍ مستمر لتفادي الإحماء المفرط. يقوم مجفف الشعر من Philips المزوّد بتقنية SenseIQ بقياس درجة حرارة شعرك، في حين تقوم مجففات الشعر الأخرى بقياس درجة حرارة تدفق الهواء. يتميّز المستشعر بدقته العالية ويستشعر حتى أصغر التغييرات، ما يساعد في توفير حماية مخصصة لشعرك.
يشكّل المعالج الدقيق الذكي العنصر الأساسي في تقنية SenseIQ، فهو يعمل على تحليل حرارة تدفق الهواء وضبطها أكثر من 12000 مرة في كل جلسة تجفيف*** ليمنحك أفضل أداء، كما يوفّر عناية مخصصة حصريًا لشعرك. بالإضافة إلى ذلك، توفّر تقنية SenseIQ تحكّمًا ذكيًا في الحرارة لحماية شعرك بطريقة مميزة.
امنحي شعرك العناية الحصرية التي يستحقها وحافظي على رطوبته الطبيعة بنسبة تصل إلى 95%** بعد كل عملية تجفيف للاستمتاع بشعر لامع وصحي.
تم تصميم مجفف الشعر المبتكر لتوفير تدفق هواء قوي حتى تتمكني من الاستفادة من وقت تجفيف أسرع بنسبة 30%.
تزوّدك البرامج الرقمية الذكية بتجربة تجفيف مصممة خصيصًا لتناسب تفضيلاتك من خلال تحديد قوة تدفق الهواء ودرجة حرارته المناسبة بشكلٍ تلقائي. اختاري من بين الأوضاع "سريع" و"لطيف" و"يدوي" و"تسريح" و"فروة الرأس" و"تجعيد". للتجفيف بشكلٍ سريع، حددي الوضع السريع؛ لعناية إضافية، حددي الوضع اللطيف؛ أو حددي الوضع اليدوي لتتمكني من اختيار إعداد الحرارة/السرعة من بين الإعدادات الثلاثة المتوفرة. يتم تحديد كل من الوضع "تسريح" أو "تجعيد" أو "فروة الرأس" تلقائيًا عند تركيب الملحق المناسب.
يتميّز الجهاز بواجهة رقمية فريدة يمكن تشغيلها بواسطة إبهامك. تتضمّن واجهة المستخدم مؤشرًا ضوئيًا بتقنية LED لتسهيل التنقل على الواجهة أثناء التجفيف، كما يأتي الجهاز مزوّدًا بزر منفصل يوفّر نفحة باردة لتثبيت تسريحتك بسهولة.
تركّز فتحة الفوهة بقطر 7 مم تدفق الهواء لتسريح الشعر بشكلٍ دقيق، ما يجعلها مثالية للتمشيط أثناء تجفيف الشعر وتسريحه. يتم تحديد الوضع "تسريح" تلقائيًا عند تركيب الفوهة التي يمكنك أيضًا استخدامها في الأوضاع "تجفيف" و"لطيف" و"يدوي".
اعملي على تحفيز التدفق الطبيعي للمواد المغذية لشعرك باستخدام ملحق أداة تدليك فروة الرأس بالاهتزازات. يتم تحديد الوضع "فروة الرأس" تلقائيًا عند تركيب الملحق ويساعد كل من شعيرات الاهتزاز الناعمة والحرارة المعتدلة في تحفيز تدفق الدم الحامل الأكسجين والعناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز صحة شعرك أثناء تدليك فروة رأسك بشكلٍ مريح.
اعملي على تعزيز كثافة التموّجات وحيويتها مع ملحق ناشِر هواء لتعزيز التموجات. يتم تحديد الوضع "تجعيد" تلقائيًا عند تركيب الملحق وتساعد أسنان ناشِر الهواء الناعمة وغير المالسة في توزيع تدفق الهواء عبر الشعر، ما يعزّز كثافة الشعر ويقلّل التجعيدات أثناء التجفيف. للحصول على كثافة إضافية، احملي ناشِر الهواء بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور.
يقوم الجهاز على الفور بإطلاق أيونات أكثر بمرتَين****للحصول على شعر لامع وخالٍ من التجعيدات. تعمل الأيونات المشحونة سلبيًا على إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب فروة الرأس والشعر وتمليس الطبقة الخارجية منه لزيادة حيويته ولمعانه.
تقنيات العناية
ملحقات
الميزات
المواصفات التقنية
الخدمة